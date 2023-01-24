https://sputnikarabic.ae/20230124/مايك-بومبيو-أمريكا-منعت-حربا-نووية-بين-الهند-وباكستان-في-2019-1072676488.html
مايك بومبيو: أمريكا منعت حربا نووية بين الهند وباكستان في 2019
مايك بومبيو: أمريكا منعت حربا نووية بين الهند وباكستان في 2019
كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أن الهند وباكستان اقتربتا من حرب نووية في عام 2019، وأن تدخل بلاده منع التصعيد. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T20:59+0000
2023-01-24T20:59+0000
2023-01-24T21:47+0000
توتر الوضع بين الهند وباكستان
مايك بومبيو
نووي
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جاء هذا في مذكراته التي نشرت، اليوم الثلاثاء، في كتاب عن فترة عمله كوزير للخارجية في إدارة ترامب ورئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال بومبيو المرشح الرئاسي المستقبلي المحتمل في مذكراته: "لا أعتقد أن العالم يعرف بشكل صحيح إلى أي مدى اقترب الخلاف الهندي الباكستاني من التحول لمواجهة نووية في فبراير/ شباط 2019".في سابقة في فبراير 2019، شنت الهند غارات جوية داخل الأراضي الباكستانية بعد أن ألقت باللوم على جماعة مسلحة هناك بتنفيذ تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 41 جنديا هنديا في منطقة كشمير الملتهبة. بدورها أسقطت باكستان طائرة هندية وأسرت الطيار.وقال بومبيو، الذي كان في هانوي لحضور قمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إنه استيقظ على مكالمة عاجلة من مسؤول هندي كبير.وكتب بومبيو: "إنه (المسؤول الهندي) كان يعتقد أن الباكستانيين بدؤوا في إعداد أسلحتهم النووية لتنفيذ ضربة. وأبلغني أن الهند تفكر في تصعيدها".وقال بومبيو إنه طلب من المسؤول الهندي ألا يفعل شيئا ويمنحهم وقتا لبحث الأمور.وأوضح بومبيو أن الدبلوماسيين الأمريكيين أقنعوا الهند وباكستان بأن أيا منهما لا يستعد لاستخدام الأسلحة النووية.وكتب بومبيو: "لم يكن بوسع أي دولة أخرى أن تفعل ما فعلناه تلك الليلة لتجنب نتيجة مروعة".
https://sputnikarabic.ae/20230103/أبرزهم-ترامب-وبومبيو-وماكنزي-إيران-تعلن-عن-94-متهما-أمريكيا-في-ملف-اغتيال-قاسم-سليماني-1071872588.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
توتر الوضع بين الهند وباكستان, مايك بومبيو, نووي
توتر الوضع بين الهند وباكستان, مايك بومبيو, نووي
مايك بومبيو: أمريكا منعت حربا نووية بين الهند وباكستان في 2019
20:59 GMT 24.01.2023 (تم التحديث: 21:47 GMT 24.01.2023) تابعنا عبر
كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، أن الهند وباكستان اقتربتا من حرب نووية في عام 2019، وأن تدخل بلاده منع التصعيد.
جاء هذا في مذكراته التي نشرت، اليوم الثلاثاء، في كتاب عن فترة عمله كوزير للخارجية في إدارة ترامب ورئيسا لوكالة الاستخبارات المركزية، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال بومبيو المرشح الرئاسي المستقبلي المحتمل
في مذكراته: "لا أعتقد أن العالم يعرف بشكل صحيح إلى أي مدى اقترب الخلاف الهندي الباكستاني من التحول لمواجهة نووية في فبراير/ شباط 2019".
في سابقة في فبراير 2019، شنت الهند غارات جوية داخل الأراضي الباكستانية بعد أن ألقت باللوم على جماعة مسلحة هناك بتنفيذ تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 41 جنديا هنديا في منطقة كشمير الملتهبة. بدورها أسقطت باكستان طائرة هندية وأسرت الطيار.
وقال بومبيو، الذي كان في هانوي لحضور قمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إنه استيقظ على مكالمة عاجلة من مسؤول هندي كبير.
وكتب بومبيو: "إنه (المسؤول الهندي) كان يعتقد أن الباكستانيين بدؤوا في إعداد أسلحتهم النووية لتنفيذ ضربة
. وأبلغني أن الهند تفكر في تصعيدها".
وقال بومبيو إنه طلب من المسؤول الهندي ألا يفعل شيئا ويمنحهم وقتا لبحث الأمور.
وأوضح بومبيو أن الدبلوماسيين الأمريكيين أقنعوا الهند وباكستان بأن أيا منهما لا يستعد لاستخدام الأسلحة النووية.
وكتب بومبيو: "لم يكن بوسع أي دولة أخرى أن تفعل ما فعلناه تلك الليلة لتجنب نتيجة مروعة".