https://sputnikarabic.ae/20230124/مناورات-عسكرية-بين-إسرائيل-والولايات-المتحدة-وعقوبات-ضد-طهران-ما-حدود-الرد-الإيراني؟-1072661490.html

مناورات عسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة وعقوبات ضد طهران.. ما حدود الرد الإيراني؟

مناورات عسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة وعقوبات ضد طهران.. ما حدود الرد الإيراني؟

تتزايد الضغوط الغربية على إيران من خلال مسارات مختلفة، من بينها المناورات العسكرية، حيث أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أكبر مناورة بينهما في شرق... 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T15:04+0000

2023-01-24T15:04+0000

2023-01-24T15:04+0000

راديو

ملفات ساخنة

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/18/1072660974_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_255219f52d21fcf04b491cdad79df85d.png

24~1 Melfat Sakhena مناورات عسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة وعقوبات ضد طهران.. ما حدود الرد الإيراني؟

وتهدف المناورات إلى تعزيز استعداد قوات البلدين والمساهمة في دعم أمن المنطقة، بحسب القيادة المركزية الأمريكية.يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي، إدراج 18 شخصا، و19 كيانا إيرانيا في قائمة العقوبات الأوروبية، بسبب ما أطلق عليه "انتهاكات حقوق الإنسان واستخدام العنف ضد المتظاهرين"، من السلطات الإيرانية.في هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي، عماد الحمروني، إن المناورات العسكرية تأتي للضغط على إيران ولطمأنة إسرائيل على مستوى الدفاع البحري والجوي لأن التطور الذي يحصل في المنطقة هو تطور على المستوى العسكري، الذي يقلق الغرب.وذكر أنه ستكون هناك مناورات عسكرية إيرانية في الداخل خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الإيرانيين ليسوا انفعاليين في ردود أفعالهم على الأحداث المختلفة ضدهم، خلال أربعة عقود.وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد توجيه رسالة لدول المنطقة، بأن جيشها ما زال حاضرا، في حين أننا نرى تراجعا كبيرا في القدرات العسكرية الأمريكية، وأثبتت السنوات الأخير فشل العمليات العسكرية في الشرق الأوسط.وبيّن أن العقوبات الغربية تأتي في إطار الحرب النفسية، موضحا أن المؤسسات التي فرضت عليها عقوبات ليس لديها حسابات أو نشاطات اقتصادية في أوروبا.في حين يرى الكاتب والمحلل السياسي، حامد الصراف، أن التصعيد الأمريكي والغربي يستهدف كل الدول التي تقف بجانب روسيا في الأزمة الأوكرانية.ولفت إلى أن واشنطن تقوم بحملة تضغط بها على الجانب الأوروبي للسير قدما فيها، وتستخدم ورقة حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية، للضغط على إيران كما استخدمتها سابقا في دول مختلفة، واصفا الحالة بأنها انتقائية، وسيكون لها أبعاد مختلفة على المستوى الدولي والإقليمي في ظل التدخل في شؤون الدول دون وجه حق.

https://sputnikarabic.ae/20230124/رئيسي-إيران-ستقف-إلی-جانب-سوريا-في-مرحلة-إعادة-الإعمار-1072660073.html

https://sputnikarabic.ae/20230114/إعلام-مناورة-سفينة-حربية-روسية-تغضب-بريطانيا-1072264136.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ملفات ساخنة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران