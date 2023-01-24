https://sputnikarabic.ae/20230124/وزير-الاقتصاد-اللبناني-لا-يوجد-أزمة-رغيف-ونجحنا-في-تحقيق-استقرار-بملف-القمح-1072650793.html

وزير الاقتصاد اللبناني: لا يوجد "أزمة رغيف" ونجحنا في تحقيق استقرار بملف القمح

وزير الاقتصاد اللبناني: لا يوجد "أزمة رغيف" ونجحنا في تحقيق استقرار بملف القمح

قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام إن موضوع القمح والطحين وخبز الناس هو خط أحمر وأمن غذائي واجتماعي وأمن قومي للبنان. 24.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-24T12:23+0000

2023-01-24T12:23+0000

2023-01-24T12:23+0000

لبنان

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/18/1072649797_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0f03d7488e962838546f5267b8a3df34.jpg

وأضاف الوزير قائلا لـ"سبوتنيك": "بعد عمل 9 أشهر نقول إن ملف القمح وترشيد الدعم نجح، ونجحنا في تأمين الاستقرار للمواطن اللبناني في هذا الموضوع". مشيرا إلى أن ملف القمح والطحين بحالة استقرار لمدة على الأقل من 10 أشهر إلى سنة، والخبز سيبقى محافظا على سعره ضمن الآليات الجديدة التي وضعت ضمن إطار تنفيذ مشروع قرض البنك الدولي، ومادة القمح في ظل الظروف والتحديات العالمية سيبقى مؤمنا.مضيفا أن الكميات الكبيرة التي تم استيرادها في الماضي وكانت تستغل لصناعة غير الخبز العربي أخذنا قرار بوقفها، وشددنا مع الأجهزة الأمنية والعسكرية بضبط الحدود والمتابعة الدقيقة على موضوع القمح وكيفية نقله وتهريبه، ونؤكد أننا نجحنا بنسبة 80 و90 في المئة فيهذا الموضوع.مؤكدا على وجود كميات تكفي لحاجة السوق اللبناني وجميع الأفران يصلها طحين بشكل عادل ومتوازن، وأنه من غير المسموح أن يتحدث أحد عن أزمة رغيف في لبنان.وأضاف قائلا: " أنا كعضو في المجلس الأعلى للدفاع الوطني أقول إنه بعد تأمين كل الإمكانيات لتواجد القمح وحماية سعر الخبز وقرض البنك الدولي واللجان الأمنية للمراقبة والضبط، أي أحد يتكلم اليوم بأزمة هو مفتري ومضلل ومتآمر على الأمن القومي والغذائي والاجتماعي اللبناني، وسأتوجه بكتاب للجهات المختصة لمحاسبته، لأن كل عناصر الأزمة غير موجودة".وأضاف "الدولار تخطى الـ52 ألف ليرة لبنانية وتسعيرة الخبز المتفق على تغييرها وفق المنصة ارتفاعًا او انخفاضًا للدولار على حالها، أما عمال المخابز والأفران أصبحوا بحالة سيئة معيشيا ووضعهم لا يحتمل الانتظار لأن راتبهم مرتبط بكلفة ربطة الخبز"، وتابع "في حال لم يصدر وزير الاقتصاد تسعيرة تنصف العمال وتعطي الأفران حقها ستتوجه النقابات لإعلان التوقف عن العمل والإنتاج، صالات وتوزيع، خلال 24 ساعة من تاريخ البيان وتحمل المسؤولية كاملة لمن لم يصدر التسعيرة، لأن الخبز له وزن وسعر تحدده وزارة الاقتصاد حصرا". وأشار سرور الى أن "المطلوب تسعيرة لربطة الخبز مرتين في الأسبوع، وذلك حسب انخفاض وارتفاع سعر صرف الدولار والمواد الأولية كي لا نقع في مشكلة دائما يدفع ثمنها المواطن".

https://sputnikarabic.ae/20221031/روسيا-تمنح-لبنان-10-آلاف-طن-من-الوقود-للكهرباء-و25-ألف-طن-من-القمح-1069693063.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, العالم العربي, تقارير سبوتنيك