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https://sputnikarabic.ae/20230124/37-قناة-في-125-دولة-تنقل-مباريات-الدوري-السعودي-بسبب-رونالدو-1072675219.html
37 قناة في 125 دولة تنقل مباريات الدوري السعودي "بسبب رونالدو"
37 قناة في 125 دولة تنقل مباريات الدوري السعودي "بسبب رونالدو"
كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، أن 125 دولة حول العالم تعاقدت على نقل الدوري السعودي، بعد تعاقد نادي النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. 24.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-24T20:40+0000
2023-01-24T20:40+0000
مجتمع
رياضة
مباريات الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
السعودية
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وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن انتقال رونالدو للدوري السعودي أغرى 37 قناة تبث عبر 125 دولة بطلب حقوق البث.وأضافت الصحيفة أن الشبكات التلفزيونية تعاقدت على البث بعد اتفاقها مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشكل مباشر.ولا تزال الرابطة تتلقى طلبات إضافية للنقل التلفزيوني، حسب الصحيفة.وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 200 مليون يورو سنويا.يذكر أن نادي النصر يتصدر ترتيب الدوري السعودي، برصيد 33 وبفارق نقطة عن الهلال، ونقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.
https://sputnikarabic.ae/20230123/شروط-رونالدو-وصديقته-الصعبة-تمنع-تعيين-طباخ-جديد-في-قصره-1072598332.html
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رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية
رياضة, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, السعودية

37 قناة في 125 دولة تنقل مباريات الدوري السعودي "بسبب رونالدو"

20:40 GMT 24.01.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEاللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو
اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، أن 125 دولة حول العالم تعاقدت على نقل الدوري السعودي، بعد تعاقد نادي النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن انتقال رونالدو للدوري السعودي أغرى 37 قناة تبث عبر 125 دولة بطلب حقوق البث.
وأضافت الصحيفة أن الشبكات التلفزيونية تعاقدت على البث بعد اتفاقها مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين بشكل مباشر.
وأوضحت أن أبرز القنوات التي ستنقل البطولة تبث في البرتغال وإسبانيا والصين وتايلاند وإندونيسيا، بواقع مباراتين في كل جولة، لعدد 125 دولة.
ولا تزال الرابطة تتلقى طلبات إضافية للنقل التلفزيوني، حسب الصحيفة.
كريستيانو رونالدو، الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
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وانضم رونالدو لصفوف النصر عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 200 مليون يورو سنويا.
يذكر أن نادي النصر يتصدر ترتيب الدوري السعودي، برصيد 33 وبفارق نقطة عن الهلال، ونقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثالث.
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