عربي
https://sputnikarabic.ae/20230125/الاستخبارات-الأمريكية-تتدخل-لإنقاذ-عملاء-الموساد-خلال-واحدة-من-أهم-العمليات-السرية-1072696223.html
أخطر عملية سرية على الإطلاق... كيف أنقذت أمريكا عملاء الموساد في اللحظات الأخيرة
أخطر عملية سرية على الإطلاق... كيف أنقذت أمريكا عملاء الموساد في اللحظات الأخيرة
كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، والذي شغل أيضا منصب مدير الاستخبارات المركزية، عن تدخل عملاء مخابرات بلاده لإنقاذ نظرائهم في الموساد الإسرائيلي... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T12:58+0000
2023-01-25T13:31+0000
العالم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/12/1046302020_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_81b9df6551a5875a9c20821b5f8494e3.jpg
وذكر بومبيو في كتابه الجديد، أن التدخل الأمريكي جاء بناء على طلب شخصي من مدير الموساد آنذاك يوسي كوهين. ونفت مصادر استخباراتية إسرائيلية لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن تكون العملية المعنية هي "سرقة القرن في فبراير/ شباط 2018" لمصادرة الأرشيف النووي الإيراني السري بالقرب من قلب طهران.النفي الإسرائيلي يأتي على الرغم من التلميحات القوية من بومبيو، والذي يقول في كتابه على وجه التحديد أن العملية التي تدخل فيها عملاء الاستخبارات المركزية الأمريكية لإنقاذ نظرائهم الإسرائيليين كانت "واحدة من أهم العمليات السرية التي تم إجراؤها على الإطلاق".لم تحدد المصادر للصحيفة الإسرائيلية العملية التي من الممكن أن تصل إلى مستوى الأهمية كما وصفها بومبيو، لكنها أصرت على أن الأمريكيين لم يشاركوا في عملية "أرشيف طهران لعام 2018".وصف بومبيو واحدا من محادثات عدة مع مدير الموساد آنذاك يوسي كوهين، لكن دون إعطاء التاريخ الدقيق، حيث يروي أنه سمع من أحد المساعدين: "السيد المدير (مدير الموساد).. المدير (يوسي) كوهين يحتاج إلى التحدث معك على الفور".وكتب بومبيو: "وصلت المكالمة من يوسي كوهين، رئيس الموساد، بعد فترة وجيزة من نزولي من طائرة في عاصمة أوروبية. استدرت وعدت إلى الطائرة، حيث كانت لدينا معدات اتصالات مناسبة لإجراء محادثة سرية مع قائد الاستخبارات الإسرائيلية".وذكر بومبيو أنه بعد ذلك كان الصوت على الطرف الآخر هادئا ولكنه جاد، حيث أخبره: "مايك، لقد كان لدينا فريق للتو في مهمة بالغة الأهمية، والآن أواجه بعض الصعوبات في إخراج بعضهم، هل يمكنني الحصول على مساعدة".وأضاف بومبيو: "كلما اتصل يوسي، أجيب. لقد فعل الشيء نفسه من أجلي، وكنت موجودا لمساعدة أصدقائنا. ولم تطرح أي أسئلة بغض النظر عن المخاطر، وبدأ رجالي في العمل في جميع أنحاء العالم".وأشار إلى أن العملاء الأمريكيين تواصلوا مع فريق يوسي، وفي غضون أربع وعشرين ساعة، تمكنوا من توجيههم إلى "منازل آمنة"، وبعد يومين، عادوا إلى بلدانهم الأصلية دون أن "يعلم العالم" مطلقا أن واحدة من أهم العمليات السرية التي تم إجراؤها على الإطلاق قد اكتملت.
https://sputnikarabic.ae/20230124/مايك-بومبيو-أمريكا-منعت-حربا-نووية-بين-الهند-وباكستان-في-2019-1072676488.html
https://sputnikarabic.ae/20220830/رئيس-الموساد-السابق-إسرائيل-استهدفت-النووي-الإيراني-في-قلب-إيران-1067053532.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/12/1046302020_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1457b8f04054e2d74e40c23dd46a1edb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

أخطر عملية سرية على الإطلاق... كيف أنقذت أمريكا عملاء الموساد في اللحظات الأخيرة

12:58 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 13:31 GMT 25.01.2023)
© AP Photo / Cliff Owenيوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي
يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Cliff Owen
تابعنا عبرTelegram
كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، والذي شغل أيضا منصب مدير الاستخبارات المركزية، عن تدخل عملاء مخابرات بلاده لإنقاذ نظرائهم في الموساد الإسرائيلي من "خطر وشيك".
وذكر بومبيو في كتابه الجديد، أن التدخل الأمريكي جاء بناء على طلب شخصي من مدير الموساد آنذاك يوسي كوهين. ونفت مصادر استخباراتية إسرائيلية لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن تكون العملية المعنية هي "سرقة القرن في فبراير/ شباط 2018" لمصادرة الأرشيف النووي الإيراني السري بالقرب من قلب طهران.
النفي الإسرائيلي يأتي على الرغم من التلميحات القوية من بومبيو، والذي يقول في كتابه على وجه التحديد أن العملية التي تدخل فيها عملاء الاستخبارات المركزية الأمريكية لإنقاذ نظرائهم الإسرائيليين كانت "واحدة من أهم العمليات السرية التي تم إجراؤها على الإطلاق".
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، يتحدث خلال منتدى الأعمال التايواني العالمي في كاوشيونغ، تايوان، 27 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2023
مايك بومبيو: أمريكا منعت حربا نووية بين الهند وباكستان في 2019
أمس, 20:59 GMT
لم تحدد المصادر للصحيفة الإسرائيلية العملية التي من الممكن أن تصل إلى مستوى الأهمية كما وصفها بومبيو، لكنها أصرت على أن الأمريكيين لم يشاركوا في عملية "أرشيف طهران لعام 2018".
وصف بومبيو واحدا من محادثات عدة مع مدير الموساد آنذاك يوسي كوهين، لكن دون إعطاء التاريخ الدقيق، حيث يروي أنه سمع من أحد المساعدين: "السيد المدير (مدير الموساد).. المدير (يوسي) كوهين يحتاج إلى التحدث معك على الفور".
وكتب بومبيو: "وصلت المكالمة من يوسي كوهين، رئيس الموساد، بعد فترة وجيزة من نزولي من طائرة في عاصمة أوروبية. استدرت وعدت إلى الطائرة، حيث كانت لدينا معدات اتصالات مناسبة لإجراء محادثة سرية مع قائد الاستخبارات الإسرائيلية".
وذكر بومبيو أنه بعد ذلك كان الصوت على الطرف الآخر هادئا ولكنه جاد، حيث أخبره: "مايك، لقد كان لدينا فريق للتو في مهمة بالغة الأهمية، والآن أواجه بعض الصعوبات في إخراج بعضهم، هل يمكنني الحصول على مساعدة".
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
رئيس الموساد السابق: إسرائيل استهدفت النووي الإيراني "في قلب إيران"
30 أغسطس 2022, 15:42 GMT
وأضاف بومبيو: "كلما اتصل يوسي، أجيب. لقد فعل الشيء نفسه من أجلي، وكنت موجودا لمساعدة أصدقائنا. ولم تطرح أي أسئلة بغض النظر عن المخاطر، وبدأ رجالي في العمل في جميع أنحاء العالم".
وأشار إلى أن العملاء الأمريكيين تواصلوا مع فريق يوسي، وفي غضون أربع وعشرين ساعة، تمكنوا من توجيههم إلى "منازل آمنة"، وبعد يومين، عادوا إلى بلدانهم الأصلية دون أن "يعلم العالم" مطلقا أن واحدة من أهم العمليات السرية التي تم إجراؤها على الإطلاق قد اكتملت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Крушение вертолета в городе Бровары в Киевской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала