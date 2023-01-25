https://sputnikarabic.ae/20230125/المغرب-يسلم-فرنسيا-مطلوبا-في-جرائم-سيبرانية-لأمريكا-1072714736.html
المغرب يسلم فرنسيا مطلوبا في جرائم سيبرانية لأمريكا
المغرب يسلم فرنسيا مطلوبا في جرائم سيبرانية لأمريكا
سلم المغرب، اليوم الأربعاء، مواطنا فرنسيا مطلوبا في سلسلة من الجرائم الإلكترونية المزعومة، إلى الولايات المتحدة، بحسب مصدر في الشرطة المغربية. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T19:38+0000
2023-01-25T19:38+0000
2023-01-25T19:38+0000
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
قرصنة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102200/66/1022006687_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_0ced0d75be817bbaf985488763c1c05f.jpg
وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه إن سيباستيان راولت وضع على رحلة من الدار البيضاء إلى نيويورك، بحسب "فرانس برس".وأضاف المصدر أن: "العملية نفذت من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي)".ويشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي في تورط راولت في "التآمر لتنفيذ احتيال سيبراني.. وانتحال شخصية مهمة" وينتمي إلى جماعة "شيني هانتر"، التي يزعم أنها استهدفت شركات أمريكية بما في ذلك "مايكروسوفت".وقد يواجه الشاب الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما عقوبة السجن لمدة 116 عاما في الولايات المتحدة على خلفية الاتهامات، وفقا لمحاميه فيليب أوهايون.وألقي القبض على راولت الطالب السابق في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو من مدينة إبينال شرقي فرنسا، بالمغرب في مايو/ أيار العام الماضي بناء على نشرة حمراء من الشرطة الدولية.وتطالب النشرات الحمراء الدول الأعضاء باحتجاز الأشخاص مؤقتا لحين الترحيل المحتمل أو اتخاذ إجراء قانوني آخر.أثار أوهايون قضية راولت مع لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، لكن الهيئة رفضت التدخل.من جانبها، قالت آن كلير ليجيندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء إن ترحيل راولت "مسألة تتعلق بالعلاقات السيادية بين المغرب والولايات المتحدة".
https://sputnikarabic.ae/20220828/المغرب-الشرطة-توقف-عملية-تهريب-دولي-للمخدرات-1066949863.html
أخبار المغرب اليوم
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102200/66/1022006687_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_19c3339e282fef9c216753d931e066c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , قرصنة
أخبار المغرب اليوم, أخبار فرنسا , قرصنة
المغرب يسلم فرنسيا مطلوبا في جرائم سيبرانية لأمريكا
تابعنا عبر
سلم المغرب، اليوم الأربعاء، مواطنا فرنسيا مطلوبا في سلسلة من الجرائم الإلكترونية المزعومة، إلى الولايات المتحدة، بحسب مصدر في الشرطة المغربية.
وقال المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه إن سيباستيان راولت وضع على رحلة من الدار البيضاء
إلى نيويورك، بحسب "فرانس برس".
وأضاف المصدر أن: "العملية نفذت من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي)".
ويشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي في تورط راولت في "التآمر لتنفيذ احتيال سيبراني.. وانتحال شخصية مهمة" وينتمي إلى جماعة "شيني هانتر"، التي يزعم أنها استهدفت شركات أمريكية بما في ذلك "مايكروسوفت".
وقد يواجه الشاب الفرنسي البالغ من العمر 21 عاما عقوبة السجن لمدة 116 عاما في الولايات المتحدة على خلفية الاتهامات، وفقا لمحاميه فيليب أوهايون.
وألقي القبض على راولت الطالب السابق في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو من مدينة إبينال شرقي فرنسا
، بالمغرب في مايو/ أيار العام الماضي بناء على نشرة حمراء من الشرطة الدولية.
وتطالب النشرات الحمراء الدول الأعضاء باحتجاز الأشخاص مؤقتا لحين الترحيل المحتمل أو اتخاذ إجراء قانوني آخر.
أثار أوهايون قضية راولت مع لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، لكن الهيئة رفضت التدخل.
من جانبها، قالت آن كلير ليجيندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء إن ترحيل راولت "مسألة تتعلق بالعلاقات السيادية بين المغرب والولايات المتحدة".