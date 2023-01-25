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https://sputnikarabic.ae/20230125/انخفاض-حاد-في-حجم-التجارة-بين-روسيا-والاتحاد-الأوروبي-على-وقع-العقوبات-الغربية-1072708777.html
انخفاض حاد في حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على وقع العقوبات الغربية
انخفاض حاد في حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على وقع العقوبات الغربية
انخفض حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشكل كبير منذ بداية عملية موسكو الخاصة في أوكرانيا أواخر فبراير/ شباط 2022، حيث فرضت الكتلة قيودا على صادرات... 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T16:07+0000
2023-01-25T16:24+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" في بيان اليوم الأربعاء: "بالنظر إلى القيم المعدلة موسميا، انخفضت الصادرات والواردات بشكل كبير إلى ما دون المستويات السابقة (للعملية العسكرية)".وذكر أن حصة روسيا في الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي انخفضت من 6.4% إلى 3.8% بين فبراير/ شباط 2022 وسبتمبر/ أيلول من نفس العام. وخلال نفس الفترة، انخفضت الصادرات إلى روسيا من 2.3% إلى 1.1%.في غضون ذلك، انخفض العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع روسيا إلى 9.7 مليار يورو (10.5 مليار دولار) في سبتمبر 2022 بعد أن بلغ ذروته عند 19.6 مليار دولار في مارس/ آذار من العام الماضي.وأظهر تحليل المكتب أن واردات الفحم انخفضت من 45% في عام 2021 إلى 13% في الربع الثالث من عام 2022، وهو أكبر انخفاض بين المنتجات المختارة الأخرى. علاوة على ذلك، استقر الغاز الطبيعي عند نحو 18% في الربع الثالث من عام 2022، بعد انخفاضه من 36%، وانخفضت الأسمدة من 29% إلى 17%.فيما تقلصت واردات الحديد والصلب القادمة من روسيا من 16% إلى 5%. ومع ذلك، أظهرت واردات النيكل زيادة بنسبة 1% على الرغم من كل التوترات بين الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/التشيك-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-لتشديد-العقوبات-ضد-قطاع-التكنولوجيا-في-روسيا-1072660766.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, اقتصاد, العالم

انخفاض حاد في حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي على وقع العقوبات الغربية

16:07 GMT 25.01.2023 (تم التحديث: 16:24 GMT 25.01.2023)
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تحميل المؤن والمعدات على كاسحة الجليد أورال التي تعمل بالطاقة النووية (مشروع 22220) في ميناء مورمانسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
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انخفض حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشكل كبير منذ بداية عملية موسكو الخاصة في أوكرانيا أواخر فبراير/ شباط 2022، حيث فرضت الكتلة قيودا على صادرات وواردات بعض السلع كجزء من العقوبات.
موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" في بيان اليوم الأربعاء: "بالنظر إلى القيم المعدلة موسميا، انخفضت الصادرات والواردات بشكل كبير إلى ما دون المستويات السابقة (للعملية العسكرية)".
وذكر أن حصة روسيا في الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي انخفضت من 6.4% إلى 3.8% بين فبراير/ شباط 2022 وسبتمبر/ أيلول من نفس العام. وخلال نفس الفترة، انخفضت الصادرات إلى روسيا من 2.3% إلى 1.1%.
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أمس, 14:49 GMT
في غضون ذلك، انخفض العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع روسيا إلى 9.7 مليار يورو (10.5 مليار دولار) في سبتمبر 2022 بعد أن بلغ ذروته عند 19.6 مليار دولار في مارس/ آذار من العام الماضي.
وأظهر تحليل المكتب أن واردات الفحم انخفضت من 45% في عام 2021 إلى 13% في الربع الثالث من عام 2022، وهو أكبر انخفاض بين المنتجات المختارة الأخرى.
علاوة على ذلك، استقر الغاز الطبيعي عند نحو 18% في الربع الثالث من عام 2022، بعد انخفاضه من 36%، وانخفضت الأسمدة من 29% إلى 17%.
فيما تقلصت واردات الحديد والصلب القادمة من روسيا من 16% إلى 5%. ومع ذلك، أظهرت واردات النيكل زيادة بنسبة 1% على الرغم من كل التوترات بين الجانبين.
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