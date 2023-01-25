https://sputnikarabic.ae/20230125/انسحاب-المحتجين-على-ارتفاع-الدولار-من-أمام-المركزي-العراقي-بعد-تسليم-عدد-من-المطالب-1072699465.html

انسحاب المحتجين على ارتفاع الدولار من أمام المركزي العراقي بعد تسليم عدد من المطالب

انسحاب المحتجين على ارتفاع الدولار من أمام المركزي العراقي بعد تسليم عدد من المطالب

انسحب المئات من المحتجين العراقيين على ارتفاع سعر صرف الدولار من أمام مبنى البنك المركزي العراقي وسط بغداد، مساء اليوم، بعد تسليم عدد من المطالب للمسؤولين في... 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T13:28+0000

2023-01-25T13:28+0000

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بغداد– سبوتنيك. وذكر أحد أعضاء اللجنة المسؤولة عن تنظيم التظاهرة ( رفض الكشف عن هويته) لوكالة "سبوتنيك": "وجهنا المحتجين أمام البنك المركزي بالانسحاب بعد تسليم عدد من المطالب للمسؤولين في البنك تضمنت تحديد الجهات المسؤولة عن ارتفاع سعر صرف الدولار والعمل على إيجاد حلول سريعة لخفض سعر الصرف إضافة إلى إيقاف عمليات المضاربة بالدولار وتهريبه إلى خارج البلاد".وأضاف: وانطلقت الاحتجاجات أمام مبنى البنك المركزي العراقي على ارتفاع سعر صرف الدولار، صباح اليوم، بمشاركة المئات من سكان بغداد وعدد من المحافظات العراقية الأخرى، ورفع المحتجون لافتات تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشه أسباب ارتفاع سعر الصرف واتخاذ قرارات سريعة لحل المشكلة .وأعلنت وزارة الداخلية العراقية قبل يومين، عن إغلاق عدد من مكاتب الصيرفة "غير المجازة" ومصارف تتعامل بعملية بيع الدولار خارج ضوابط البنك المركزي، واعتقال عدد من الأشخاص الذين يقومون بعمليات المضاربة بالدولار .ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، ارتفاعاً تدريجياً وصل لأعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة حيث بلغ نحو 165 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي.

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