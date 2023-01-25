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https://sputnikarabic.ae/20230125/تأثيرات-التبادل-التجاري-بالعملية-المحلية-بين-روسيا-ومصر-1072704737.html
تأثيرات التبادل التجاري بالعملية المحلية بين روسيا ومصر
تأثيرات التبادل التجاري بالعملية المحلية بين روسيا ومصر
أدرج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد بنك روسيا سعر الصرف الرسمي لها مقابل الروبل. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T15:16+0000
2023-01-25T15:16+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
الجنيه
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25~1 Sputnik Interview
تأثيرات التبادل التجاري بالعملية المحلية بين روسيا ومصر
يأتي هذا في ظل سعي مصر لإنشاء مؤشر لسعر الجنيه، لا يعتمد على الدولار فقط، في ظل أزمة دولارية خفضت سعر العملة المحلية أمام الدولار، نتيجة نقص التدفقات للداخل، وسط احتياجات تمويلية لمصر بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد وتكلفة الديون.ورحبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، بدخول الجنيه ضمن العملات المعتمدة في البنك المركزي الروسي، مؤكدة أن القرار سيكون له آثاره الإيجابية في تعاملات الجنيه العالمية، ويعد خطوة مهمة ويضاعف من التبادل التجاري بين البلدين.ويرى عبد الخالق أن القيمة الحالية للجنيه لا تمثل "السعر التوازني" له مقابل الدولار أو العملات الأخرى، نظرا لمرور البلد بأزمة عملة على خلفية نقص للنقد الأجنبي.واعتبر أن ما تمر به مصر مرحلة طارئة، من المؤكد أنها ستزول، وحين يعود سوق النقد الأجنبي، يمكن الحديث عن السعر التوازني، الذي قدره بأقل من السعر الحالي مقابل الدولار.ويرى الباحث الاقتصادي، هيثم الجندي، أن خطوة المركزي الروسي تؤدي على المدى المتوسط إلى زيادة التبادل تجاري بين مصر وروسيا، بما أن حجم التبادل بينهما يصل إلى 4.5 مليار دولار في 2021.وأوضح أن مصر تعتمد على روسيا في تعاملات تجارية عديدة منها الحبوب والسياحة، مشيرا إلى أنها خطوة صحيحة لتخفيف الأعباء التي نتجت عن الاعتماد على الدولار في الاستيراد، ما ينعكس على الميزان التجاري والضغوط الدولارية والتضخم.
https://sputnikarabic.ae/20230118/البنك-المركزي-الروسي-يدرج-الجنيه-المصري-ضمن-أسعار-صرف-العملات-1072443042.html
https://sputnikarabic.ae/20220610/البنك-المركزي-الروسي-يلتزم-بسياسة-تعويم-الروبل-بالرغم-من-قيود-العملة-1063400123.html
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لقاء سبوتنيك, الجنيه
لقاء سبوتنيك, الجنيه

تأثيرات التبادل التجاري بالعملية المحلية بين روسيا ومصر

15:16 GMT 25.01.2023
راديو
25~1 Sputnik Interview
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أدرج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد بنك روسيا سعر الصرف الرسمي لها مقابل الروبل.
يأتي هذا في ظل سعي مصر لإنشاء مؤشر لسعر الجنيه، لا يعتمد على الدولار فقط، في ظل أزمة دولارية خفضت سعر العملة المحلية أمام الدولار، نتيجة نقص التدفقات للداخل، وسط احتياجات تمويلية لمصر بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد وتكلفة الديون.
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
البنك المركزي الروسي يدرج الجنيه المصري ضمن أسعار صرف العملات
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ورحبت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، بدخول الجنيه ضمن العملات المعتمدة في البنك المركزي الروسي، مؤكدة أن القرار سيكون له آثاره الإيجابية في تعاملات الجنيه العالمية، ويعد خطوة مهمة ويضاعف من التبادل التجاري بين البلدين.
وقال وزير التموين السابق والمفكر الاقتصادي وعضو الحوار الوطني المصري، الدكتور جودة عبد الخالق، إن إدراج المركزي الروسي للجنيه المصري ضمن العملات المعتمدة خطوة تفتح فرصة أكبر أمام مصر لإتمام جزء من تبادلاتها التجارية الخارجية باستخدام عملتها الوطنية، دون الحاجة للدولار.
ويرى عبد الخالق أن القيمة الحالية للجنيه لا تمثل "السعر التوازني" له مقابل الدولار أو العملات الأخرى، نظرا لمرور البلد بأزمة عملة على خلفية نقص للنقد الأجنبي.
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
البنك المركزي الروسي يلتزم بسياسة تعويم الروبل بالرغم من قيود العملة
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واعتبر أن ما تمر به مصر مرحلة طارئة، من المؤكد أنها ستزول، وحين يعود سوق النقد الأجنبي، يمكن الحديث عن السعر التوازني، الذي قدره بأقل من السعر الحالي مقابل الدولار.
ويرى الباحث الاقتصادي، هيثم الجندي، أن خطوة المركزي الروسي تؤدي على المدى المتوسط إلى زيادة التبادل تجاري بين مصر وروسيا، بما أن حجم التبادل بينهما يصل إلى 4.5 مليار دولار في 2021.
وأوضح أن مصر تعتمد على روسيا في تعاملات تجارية عديدة منها الحبوب والسياحة، مشيرا إلى أنها خطوة صحيحة لتخفيف الأعباء التي نتجت عن الاعتماد على الدولار في الاستيراد، ما ينعكس على الميزان التجاري والضغوط الدولارية والتضخم.
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