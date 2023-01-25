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https://sputnikarabic.ae/20230125/مجلس-الأمن-القومي-التركي-يجتمع-لمناقشة-عضوية-السويد-في-الناتو-1072680955.html
مجلس الأمن القومي التركي يجتمع لمناقشة عضوية السويد في الناتو
مجلس الأمن القومي التركي يجتمع لمناقشة عضوية السويد في الناتو
يجتمع مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، لمناقشة عروض عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي، فضلا عن الأوضاع في أوكرانيا وسوريا. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T05:54+0000
2023-01-25T05:54+0000
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موسكو - سبوتنيك. وسيرأس المجلس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وسيشارك وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل في البلاد، إلى جانب القيادة العسكرية، في الاجتماعوتدهورت العلاقات السويدية التركية بسبب حرق نسخة من القرآن مؤخرا من قبل زعيم الحزب اليميني المتطرف الدنماركي سترام كورس راسموس بالودان، الذي حصل على إذن من السلطات السويدية لتنفيذ العمل الاستفزازي..وبعد ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السويد يجب ألا تعتمد على الدعم التركي لطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.في وقت سابق، أدان كريسترسون حرق القرآن بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم، واصفا إياه بأنه عمل غير مقبول من عدم الاحترام، لكنه أشار إلى أن القانون لم ينتهك.وفي 21 يناير، أحرق زعيم سترام كورس بالودان نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم بعد الحصول على إذن من السلطات.وأدانت العديد من الدول الحرق، بما في ذلك تركيا، التي وصفته وزارة خارجيتها بأنه "هجوم خسيس" على الكتاب المقدس و"مثال آخر على المستوى المقلق الذي وصل إليه الإسلاموفوبيا والحركات العنصرية والتمييزية في أوروبا".وقالت وزارة الخارجية التركية في 21 يناير إن إجراء بالودان يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات السويد بموجب مذكرة ثلاثية وقعتها مع تركيا وفنلندا لإصلاح الخلافات حول عضوية الناتو، وتحديدا بندها المتعلق بمنع الدعاية الإرهابية.بالإضافة إلى ذلك، ألغت تركيا من جانب واحد الزيارة القادمة لوزير الدفاع السويدي إلى أنقرة، حيث كان من المتوقع أن يناقش طلب ستوكهولم للحصول على عضوية الناتو.وفي 23 يناير، قال الرئيس التركي أردوغان إن السويد يجب ألا تتوقع الدعم التركي لمحاولتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد مثل هذه الأعمال المعادية لتركيا والإسلام.وتقدمت فنلندا والسويد، وسط الصراع في أوكرانيا، في 18 مايو 2022 بطلب للحصول على عضوية الناتو. في البداية، منعت تركيا عملية النظر في هذه الطلبات، ولكن بالفعل في 29 يونيو 2022 وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة أمنية تأخذ في الاعتبار مخاوف أنقرة.وحتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا من قبل بلدين -المجر وتركيا- من أصل 30.
https://sputnikarabic.ae/20230125/رئيس-الوزراء-السويدي-يأمل-في-العودة-إلى-الحوار-مع-تركيا-بشأن-عضوية-الناتو-1072679855.html
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أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم
أخبار تركيا اليوم, السويد, العالم

مجلس الأمن القومي التركي يجتمع لمناقشة عضوية السويد في الناتو

05:54 GMT 25.01.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev
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يجتمع مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، لمناقشة عروض عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي، فضلا عن الأوضاع في أوكرانيا وسوريا.
موسكو - سبوتنيك. وسيرأس المجلس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وسيشارك وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل في البلاد، إلى جانب القيادة العسكرية، في الاجتماع
وتدهورت العلاقات السويدية التركية بسبب حرق نسخة من القرآن مؤخرا من قبل زعيم الحزب اليميني المتطرف الدنماركي سترام كورس راسموس بالودان، الذي حصل على إذن من السلطات السويدية لتنفيذ العمل الاستفزازي..
رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
رئيس الوزراء السويدي يأمل في العودة إلى الحوار مع تركيا بشأن عضوية الناتو
04:16 GMT
وبعد ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السويد يجب ألا تعتمد على الدعم التركي لطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
في وقت سابق، أدان كريسترسون حرق القرآن بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم، واصفا إياه بأنه عمل غير مقبول من عدم الاحترام، لكنه أشار إلى أن القانون لم ينتهك.
وفي 21 يناير، أحرق زعيم سترام كورس بالودان نسخة من القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم بعد الحصول على إذن من السلطات.
وأدانت العديد من الدول الحرق، بما في ذلك تركيا، التي وصفته وزارة خارجيتها بأنه "هجوم خسيس" على الكتاب المقدس و"مثال آخر على المستوى المقلق الذي وصل إليه الإسلاموفوبيا والحركات العنصرية والتمييزية في أوروبا".
وقالت وزارة الخارجية التركية في 21 يناير إن إجراء بالودان يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات السويد بموجب مذكرة ثلاثية وقعتها مع تركيا وفنلندا لإصلاح الخلافات حول عضوية الناتو، وتحديدا بندها المتعلق بمنع الدعاية الإرهابية.
بالإضافة إلى ذلك، ألغت تركيا من جانب واحد الزيارة القادمة لوزير الدفاع السويدي إلى أنقرة، حيث كان من المتوقع أن يناقش طلب ستوكهولم للحصول على عضوية الناتو.
وفي 23 يناير، قال الرئيس التركي أردوغان إن السويد يجب ألا تتوقع الدعم التركي لمحاولتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعد مثل هذه الأعمال المعادية لتركيا والإسلام.
وتقدمت فنلندا والسويد، وسط الصراع في أوكرانيا، في 18 مايو 2022 بطلب للحصول على عضوية الناتو. في البداية، منعت تركيا عملية النظر في هذه الطلبات، ولكن بالفعل في 29 يونيو 2022 وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة أمنية تأخذ في الاعتبار مخاوف أنقرة.
وحتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا من قبل بلدين -المجر وتركيا- من أصل 30.
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