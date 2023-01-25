عربي
https://sputnikarabic.ae/20230125/مسؤول-أمريكي-بايدن-سيعلن-الأربعاء-قرار-تزويد-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-1072679413.html
مسؤول أمريكي: بايدن سيعلن الأربعاء قرار تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"
مسؤول أمريكي: بايدن سيعلن الأربعاء قرار تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"
أعلن مسؤول بالإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض حسم قراره بتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، وأن الإعلان الرسمي قد يأتي يوم الأربعاء. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T01:54+0000
2023-01-25T01:54+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102180/66/1021806686_0:83:3344:1964_1920x0_80_0_0_b65291c4779f18aaaa2454a3100727fc.jpg
الدوحة - سبوتنيك. وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أنه بعد اتخاذ هذا القرار لن يتم توفير الدبابات من مخزون البنتاغون، بل سيتم التعاقد بشأنها.وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية تميل إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية، وأن الإعلان عن التوريدات قد يتم هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يتخذوا بعد قرارهم.وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة قد تكون جزءا من تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وألمانيا لتشجيع الأخيرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو السماح لدول أخرى مثل بولندا بتزويد كييف بدبابات من هذا الطراز.
https://sputnikarabic.ae/20230125/مدفيديف-يدعو-بايدن-وشولتس-لوقف-عقارب-الساعة-النووية-1072679302.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102180/66/1021806686_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_5ffd71e6466df19be0db52a96df9df92.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم

مسؤول أمريكي: بايدن سيعلن الأربعاء قرار تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"

01:54 GMT 25.01.2023
© AP Photo / Ahn Young-joonدبابات "أبرامز"
دبابات أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
تابعنا عبرTelegram
أعلن مسؤول بالإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض حسم قراره بتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، وأن الإعلان الرسمي قد يأتي يوم الأربعاء.
الدوحة - سبوتنيك. وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أنه بعد اتخاذ هذا القرار لن يتم توفير الدبابات من مخزون البنتاغون، بل سيتم التعاقد بشأنها.
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
مدفيديف يدعو بايدن وشولتس لوقف عقارب الساعة النووية
01:30 GMT
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية تميل إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية، وأن الإعلان عن التوريدات قد يتم هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يتخذوا بعد قرارهم.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة قد تكون جزءا من تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وألمانيا لتشجيع الأخيرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو السماح لدول أخرى مثل بولندا بتزويد كييف بدبابات من هذا الطراز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:22 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يناير, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала