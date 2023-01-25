https://sputnikarabic.ae/20230125/مسؤول-أمريكي-بايدن-سيعلن-الأربعاء-قرار-تزويد-أوكرانيا-بدبابات-أبرامز-1072679413.html
مسؤول أمريكي: بايدن سيعلن الأربعاء قرار تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"
مسؤول أمريكي: بايدن سيعلن الأربعاء قرار تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"
أعلن مسؤول بالإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض حسم قراره بتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، وأن الإعلان الرسمي قد يأتي يوم الأربعاء. 25.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-25T01:54+0000
2023-01-25T01:54+0000
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الدوحة - سبوتنيك. وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أنه بعد اتخاذ هذا القرار لن يتم توفير الدبابات من مخزون البنتاغون، بل سيتم التعاقد بشأنها.وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية تميل إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية، وأن الإعلان عن التوريدات قد يتم هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يتخذوا بعد قرارهم.وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة قد تكون جزءا من تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وألمانيا لتشجيع الأخيرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو السماح لدول أخرى مثل بولندا بتزويد كييف بدبابات من هذا الطراز.
https://sputnikarabic.ae/20230125/مدفيديف-يدعو-بايدن-وشولتس-لوقف-عقارب-الساعة-النووية-1072679302.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم
مسؤول أمريكي: بايدن سيعلن الأربعاء قرار تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"
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أعلن مسؤول بالإدارة الأمريكية، أن البيت الأبيض حسم قراره بتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، وأن الإعلان الرسمي قد يأتي يوم الأربعاء.
الدوحة - سبوتنيك
. وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أنه بعد اتخاذ هذا القرار لن يتم توفير الدبابات من مخزون البنتاغون، بل سيتم التعاقد بشأنها.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد أفادت في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية تميل إلى تزويد أوكرانيا بدبابات "إم 1 أبرامز" الأمريكية
، وأن الإعلان عن التوريدات قد يتم هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأمريكيين لم يتخذوا بعد قرارهم.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة قد تكون جزءا من تفاهم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وألمانيا لتشجيع الأخيرة على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا أو السماح لدول أخرى مثل بولندا بتزويد كييف بدبابات من هذا الطراز.