https://sputnikarabic.ae/20230125/مسؤول-ليبي-يحذر-من-ترشح-شخصيات-جدلية-للانتخابات-الرئاسية-1072715118.html

مسؤول ليبي يحذر من ترشح "شخصيات جدلية" للانتخابات الرئاسية

مسؤول ليبي يحذر من ترشح "شخصيات جدلية" للانتخابات الرئاسية

صرح عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، أبو القاسم قزيط، اليوم الأربعاء، بأن ترشح بعض الأسماء للانتخابات الرئاسية يشكل تهديداً على السلم الاجتماعي. 25.01.2023, سبوتنيك عربي

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أخبار ليبيا اليوم

سيف الإسلام القذافي

أخبار العالم العربي

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طرابلس - سبوتنيك. وقال قزيط، في مقابلة مع "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول إمكانية ترشح سيف الإسلام القذافي، للانتخابات الرئاسية: "أعتقد أن الشخصيات الكبيرة التي تُقبل في مكان وتُرفض في مكان آخر، شخصيات جدلية".وأضاف: "أنا أرى أنه إن كان لديهم حس وطني عال، فلا يجب عليهم التقدم للانتخابات. هذه الأمور تطيح بحالة السلم الاجتماعي".وأضاف "الانتخابات الرئاسية كلها تهدد السلم الاجتماعي وأعتقد أن هذا الأمر ينطبق على بعض الأسماء".يذكر أن سيف الإسلام القذافي، كان قد قدم أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية التي فشل إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسبب ما وصفه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح بـ"القوة القاهرة"، إذ لم تتفق المؤسسات الليبية المعنية، إلى جانب الفصائل الرئيسية والمرشحين المحتملين، على قواعد الانتخابات، ومنها جدولها الزمني، وسلطات الرئيس الجديد أو البرلمان، ومن يحق له الترشح.وتتصاعد الأزمة السياسية في البلاد بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت حصلت على ثقته مجلس النواب الليبي، في آذار/ مارس الماضي.أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة.ويرفض الدبيبة تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.وتشهد ليبيا صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وخاصة بعد فشل الأطراف، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً، بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، برعاية الأمم المتحدة.

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أخبار ليبيا اليوم, سيف الإسلام القذافي, أخبار العالم العربي