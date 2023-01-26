https://sputnikarabic.ae/20230126/إصابة-4-مدنيين-بهجوم-طائرة-مسيرة-مسلحة-على-قرية-في-ريف-حماة-وسط-سوريا-1072758882.html
إصابة 4 مدنيين بهجوم طائرة مسيرة مسلحة على قرية في ريف حماة وسط سوريا
إصابة 4 مدنيين بهجوم طائرة مسيرة مسلحة على قرية في ريف حماة وسط سوريا
شنت التنظيمات الإرهابية المسلحة، اليوم الخميس، هجوما بطائرة مسيرة على إحدى قرى منطقة الغاب في ريف محافظة حماة، وسط سوريا. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T20:03+0000
2023-01-26T20:03+0000
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تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في حماة، أن "محور سهل الغاب في ريف المحافظة الشمال الغربي، شهد اليوم تصعيدا جديدا من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة".وأضاف نقلا عن مصادر محلية أن "مجموعة من المدنيين أصيبوا بهجوم لطائرة مسيرة مذخرة استهدفت منازل المدنيين في بلدة القطرة غربي حماة".ويعتبر الاعتداء الجديد هو الثاني من نوعه الذي تستخدم فيه المجموعات الإرهابية المسلحة المتمركزة بين ريفي إدلب الجنوب وحماة الغربي، طائرات مسيرة معدلة ومذخرة حيث سجل منذ يومين اعتداء بذات الطريقة استهدف محيط مدينة السقيلبية، دون تسجيل إصابات أو أضرار تذكر.وكان الطيران الحربي الروسي قد دمر خلال الأشهر الماضية عدة مستودعات تابعة لمسلحي هيئة تحرير الشام الواجهة الحالية لتنظيم النصرة في إدلب تحوي على طائرات مسيرة على محاور ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب شمال غرب حماة.
https://sputnikarabic.ae/20230125/سوريا-تحمل-الولايات-المتحدة-مسؤولية-انعدام-الأمن-في-المنطقة-1072714091.html
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم
إصابة 4 مدنيين بهجوم طائرة مسيرة مسلحة على قرية في ريف حماة وسط سوريا
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شنت التنظيمات الإرهابية المسلحة، اليوم الخميس، هجوما بطائرة مسيرة على إحدى قرى منطقة الغاب في ريف محافظة حماة، وسط سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في حماة، أن "محور سهل الغاب في ريف المحافظة الشمال الغربي، شهد اليوم تصعيدا جديدا من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة".
وأضاف نقلا عن مصادر محلية أن "مجموعة من المدنيين أصيبوا بهجوم لطائرة مسيرة مذخرة استهدفت منازل المدنيين في بلدة القطرة غربي حماة".
وأكدت المصادر لـ "سبوتنيك" أن 4 مدنيين تم نقلهم إلى المشفى الوطني لتلقي العلاج بعد إصابتهم بجروح متفاوتة الخطورة جراء قيام الهجوم على أحد منازل القرية.
ويعتبر الاعتداء الجديد هو الثاني من نوعه الذي تستخدم فيه المجموعات الإرهابية المسلحة المتمركزة بين ريفي إدلب الجنوب وحماة الغربي، طائرات مسيرة معدلة ومذخرة حيث سجل منذ يومين اعتداء بذات الطريقة استهدف محيط مدينة السقيلبية، دون تسجيل إصابات أو أضرار تذكر.
وتقوم المجموعات المسلحة بإدخال الطائرات المسيرة عبر الحدود السورية التركية باتجاه ورش لتعديلها بإشراف فنيين من جنسيات أجنبية، تمهيدا لاستخدامها في قصف مواقع الجيش العربي السوري والقرى والبلدات القريبة من خطوط التماس.
وكان الطيران الحربي الروسي قد دمر خلال الأشهر الماضية عدة مستودعات تابعة لمسلحي هيئة تحرير الشام
الواجهة الحالية لتنظيم النصرة في إدلب تحوي على طائرات مسيرة على محاور ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب شمال غرب حماة.