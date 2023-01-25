https://sputnikarabic.ae/20230125/سوريا-تحمل-الولايات-المتحدة-مسؤولية-انعدام-الأمن-في-المنطقة-1072714091.html

سوريا تحمل الولايات المتحدة مسؤولية انعدام الأمن في المنطقة

سوريا تحمل الولايات المتحدة مسؤولية انعدام الأمن في المنطقة

شدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ على أن سياسات أمريكا الخاطئة في العالم والمنطقة، وفي سوريا خصوصاً، أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار... 25.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-25T18:44+0000

2023-01-25T18:44+0000

2023-01-25T19:12+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

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وأشار صباغ خلال جلسة في مجلس الأمن حول الملفين السياسي والإنساني في سوريا اليوم الأربعاء إلى أن "سلوك واشنطن الهدام هو الذي أوصل ملايين السوريين إلى حالة انعدام الأمن والاستقرار، وحول جزءاً كبيراً منهم إلى لاجئين ونازحين، وأفقدهم الأمن الغذائي"أ حسبما ذكرته الوكالة السورية للأنباء "سانا".وتابع صباغ: "بين انقضاء العام 2022 الذي شهد فيه الشعب السوري أزمات إنسانية صعبة ومتعددة الأوجه، ودخول العام 2023 الذي يفتح الباب أمام البحث عن حلول لها، وإيجاد السبل المناسبة للتخفيف منها، يجدر النظر بالأسباب التي أوصلت السوريين إلى هذا الوضع الإنساني الصعب، وأدت إلى تفاقمه واستمراره".ونوه صباغ إلى أن "سياسة الفوضى الخلاقة التي تبنتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة في منطقتنا، وفي سوريا التي تشكل جزءاً مهماً منها، عملت على افتعال المشكلات وتضخيمها لإشعال التوترات، ومن ثم النزاعات بما في ذلك عبر إنفاق مئات ملايين الدولارات على جهات إعلامية مشبوهة لتضليل الرأي العام وتشويه صورة الدولة السورية".ولفت صباغ إلى أن "الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو اخترعوا ذرائع مختلفة للتدخل مباشرة في سوريا، حيث تلاعبوا بنصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتبرير وجودهم العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية".واعتبر صباغ أن "توفير الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين الحماية لإسرائيل مكنها من استمرار احتلالها للجولان السوري منذ العام 1967، ومنع المجلس من تحمل مسؤولياته حيال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والمرافق الحيوية فيها، والتي كان أحدثها الاعتداء على مطار دمشق الدولي مطلع العام الجاري، والذي أدى إلى وقوع شهداء وإصابات وخسائر مادية وخروج المطار من الخدمة".وأشار صباغ إلى أن "الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين لم يوفروا فرصة لاستغلال وتسييس الأنشطة الإنسانية، حيث يمارسون على القائمين عليها الضغط والابتزاز عبر التحكم بالتمويل، كما يستخدمون هيئات دولية مختلفة أداة لممارسة الضغوط السياسية على سوريا، عبر التلاعب المفضوح بنصوص الاتفاقيات الدولية الناظمة لها، أو بالانتقائية الخاطئة في تفسيرها". وبين صباغ أن "سوريا تعاملت خلال هذه السنوات الصعبة بشكل مسؤول مع التحديات التي واجهتها، وعمل أبناؤها بروح وطنية عالية على محاربة الإرهاب، فقضت على جزء كبير منه، وهي اليوم أكثر إصراراً من أي وقت مضى على مواصلة جهودها لمكافحة ما تبقى من فلول الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار في كل المناطق".وختم صباغ بأن "حل الأزمة في سوريا يتطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي وما يرتبط به من تنظيمات إرهابية وميليشيا انفصالية، والرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية، والارتقاء بالوضع الإنساني من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين بشكل عادل ودون تمييز، وتنفيذ الدول التزاماتها التي قطعتها حيال خطة الاستجابة الإنسانية، وزيادة مشاريع التعافي المبكر والتوسع فيها كماً ونوعاً".

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي