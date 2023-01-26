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https://sputnikarabic.ae/20230126/الجزائر-سيتم-الرد-بقوة-على-السلوك-الهمجي-بحق-القرآن-1072733951.html
الجزائر: "سيتم الرد بقوة على السلوك الهمجي بحق القرآن"
الجزائر: "سيتم الرد بقوة على السلوك الهمجي بحق القرآن"
أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، على انطلاق المؤتمر الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T11:08+0000
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وأكد بوغالي في كلمة له، أن "الوضع في فلسطين مقلق من قتل ممنهج، وتوسيع الاستيطان، وانتهاك حرمات الأقصى، وأن هذه الممارسات من كراهية وعنف لا تزال في حق المسلمين".وأدان بوغالي الجريمة النكراء، والسلوك الهمجي في حق القرآن، قائلا: "سيتم الرد بقوة على هذا التصرف".يذكر أنه تم حرق نسخة من القرآن أخيرا من قبل زعيم الحزب اليميني المتطرف الدنماركي سترام كورس راسموس بالودان، الذي جرى على مرأى من السلطات السويدية.
https://sputnikarabic.ae/20230123/روسيا-تدين-حرق-القرآن-من-قبل-المتطرفين-في-ستوكهولم-وتدعو-إلى-اتخاذ-إجراءات-1072626141.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجزائر: "سيتم الرد بقوة على السلوك الهمجي بحق القرآن"

11:08 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 11:13 GMT 26.01.2023)
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
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أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، على انطلاق المؤتمر الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد بوغالي في كلمة له، أن "الوضع في فلسطين مقلق من قتل ممنهج، وتوسيع الاستيطان، وانتهاك حرمات الأقصى، وأن هذه الممارسات من كراهية وعنف لا تزال في حق المسلمين".
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روسيا تدين حرق القرآن من قبل المتطرفين في ستوكهولم وتدعو إلى اتخاذ إجراءات
23 يناير, 16:26 GMT
وأدان بوغالي الجريمة النكراء، والسلوك الهمجي في حق القرآن، قائلا: "سيتم الرد بقوة على هذا التصرف".
يذكر أنه تم حرق نسخة من القرآن أخيرا من قبل زعيم الحزب اليميني المتطرف الدنماركي سترام كورس راسموس بالودان، الذي جرى على مرأى من السلطات السويدية.
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