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https://sputnikarabic.ae/20230126/الخارجية-الأمريكية-تستبعد-وصول-دبابات-أبرامز-في-الربيع-إلى-أوكرانيا-1072752056.html
الخارجية الأمريكية تستبعد وصول دبابات "أبرامز" في الربيع إلى أوكرانيا
الخارجية الأمريكية تستبعد وصول دبابات "أبرامز" في الربيع إلى أوكرانيا
صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة لن يكون لديها الوقت الكافي لإرسال دباباتها إلى أوكرانيا بحلول الربيع، حيث من المتوقع... 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T16:51+0000
2023-01-26T16:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وفالت نولاند في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس: "أبرامز، كما تعلمون، دبابة معقدة للغاية وتتطلب الكثير من التدريب".وأعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الأربعاء، إمداد الجيش الأوكراني بـ31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1".وأضاف البيان: "سوف تتلقى كييف المئات من المركبات المصفحة والدبابات من الغرب لتنفيذ مهام العمليات".وذكر البيت الأبيض أن "تسليم دبابات أبرامز قد يستغرق شهورا، والولايات المتحدة الأمريكية تبدأ العمل على برنامج لتدريب الأوكرانيين على استخدامها".
https://sputnikarabic.ae/20230126/ماذا-يحدث-عندما-تصطدم-دبابة-أبرامز-بصاروخ-كونكورس-فيديو-1072724805.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

الخارجية الأمريكية تستبعد وصول دبابات "أبرامز" في الربيع إلى أوكرانيا

16:51 GMT 26.01.2023 (تم التحديث: 16:52 GMT 26.01.2023)
© AP Photo / Luis M. Alvarezمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة لن يكون لديها الوقت الكافي لإرسال دباباتها إلى أوكرانيا بحلول الربيع، حيث من المتوقع أن تشتد الأعمال القتالية.
وفالت نولاند في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس: "أبرامز، كما تعلمون، دبابة معقدة للغاية وتتطلب الكثير من التدريب".

بغض النظر عن أننا وافقنا عليها (على إرسالها) ليلة أمس، فسيستغرق الأمر بعض الوقت لإيصالها إلى ساحة المعركة، لن تكون هناك في هجوم الربيع.

وأعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الأربعاء، إمداد الجيش الأوكراني بـ31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1".
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
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وأضاف البيان: "سوف تتلقى كييف المئات من المركبات المصفحة والدبابات من الغرب لتنفيذ مهام العمليات".
وذكر البيت الأبيض أن "تسليم دبابات أبرامز قد يستغرق شهورا، والولايات المتحدة الأمريكية تبدأ العمل على برنامج لتدريب الأوكرانيين على استخدامها".
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