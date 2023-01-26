https://sputnikarabic.ae/20230126/مجلس-التعاون-الخليجي-يطالب-بتوفير-حماية-دولية-للفلسطينيين-1072745959.html
مجلس التعاون الخليجي يطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين
مجلس التعاون الخليجي يطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين
طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، واصفًا اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين بـ "الجريمة النكراء". 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T14:04+0000
2023-01-26T14:04+0000
2023-01-26T14:04+0000
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جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أدان فيه المجلس استمرار الاقتحامات وتكرار الاعتداءات، التي تنفذها القوات الإسرائيلية في المدن الفلسطينية المحتلة.ووصف البيان ما حدث في جنين بـ "العدوان الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".وأكد الأمين العام للمجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، أن المجلس له موقف ثابت في دعم القضية الفلسطينية.ووصفت الرئاسة الفلسطينية ما حدث في جنين ومخيمها من قبل القوات الإسرائيلية بـ "المجزرة"، مشيرةً إلى أن صمت المجتمع تجاه ذلك أمر مريب.يذكر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، اليوم الخميس، ما أدى إلى سقوط 9 قتلى، إضافة إلى نحو 20 جريحًا آخرين بعضهم حالته خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230126/الرئاسة-الفلسطينية-ما-يجري-في-جنين-مجزرة-1072736025.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الخليج
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الخليج
مجلس التعاون الخليجي يطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين
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طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، واصفًا اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين بـ "الجريمة النكراء".
جاء ذلك في بيان نشرته
وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أدان فيه المجلس استمرار الاقتحامات وتكرار الاعتداءات، التي تنفذها القوات الإسرائيلية في المدن الفلسطينية المحتلة.
ووصف البيان ما حدث في جنين بـ "العدوان
الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".
وأكد الأمين العام للمجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، أن المجلس له موقف ثابت في دعم القضية الفلسطينية.
وقال الحجرف: "ندعوا المجتمع الدولي إلى التدخل بصورة عاجلة ضد هذه الجريمة النكراء".
ووصفت الرئاسة الفلسطينية
ما حدث في جنين ومخيمها من قبل القوات الإسرائيلية بـ "المجزرة"، مشيرةً إلى أن صمت المجتمع تجاه ذلك أمر مريب.
يذكر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين
ومخيمها في الضفة الغربية، اليوم الخميس، ما أدى إلى سقوط 9 قتلى، إضافة إلى نحو 20 جريحًا آخرين بعضهم حالته خطيرة.