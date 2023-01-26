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مجلس التعاون الخليجي يطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين
مجلس التعاون الخليجي يطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين
طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، واصفًا اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين بـ "الجريمة النكراء". 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T14:04+0000
2023-01-26T14:04+0000
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جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أدان فيه المجلس استمرار الاقتحامات وتكرار الاعتداءات، التي تنفذها القوات الإسرائيلية في المدن الفلسطينية المحتلة.ووصف البيان ما حدث في جنين بـ "العدوان الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".وأكد الأمين العام للمجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، أن المجلس له موقف ثابت في دعم القضية الفلسطينية.ووصفت الرئاسة الفلسطينية ما حدث في جنين ومخيمها من قبل القوات الإسرائيلية بـ "المجزرة"، مشيرةً إلى أن صمت المجتمع تجاه ذلك أمر مريب.يذكر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، اليوم الخميس، ما أدى إلى سقوط 9 قتلى، إضافة إلى نحو 20 جريحًا آخرين بعضهم حالته خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230126/الرئاسة-الفلسطينية-ما-يجري-في-جنين-مجزرة-1072736025.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الخليج
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الخليج

مجلس التعاون الخليجي يطالب بتوفير حماية دولية للفلسطينيين

14:04 GMT 26.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatتشييع جثماني فلسطينيين قتلا في جنين في عملية عسكرية إسرائيلية لهدم منزلي منفذي عملية الجلمة
تشييع جثماني فلسطينيين قتلا في جنين في عملية عسكرية إسرائيلية لهدم منزلي منفذي عملية الجلمة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، واصفًا اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين بـ "الجريمة النكراء".
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أدان فيه المجلس استمرار الاقتحامات وتكرار الاعتداءات، التي تنفذها القوات الإسرائيلية في المدن الفلسطينية المحتلة.
تشيع جثمان طبيب فلسطيني قتل في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
الرئاسة الفلسطينية: ما يجري في جنين "مجزرة"
11:27 GMT
ووصف البيان ما حدث في جنين بـ "العدوان الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى".
وأكد الأمين العام للمجلس، نايف فلاح مبارك الحجرف، أن المجلس له موقف ثابت في دعم القضية الفلسطينية.
وقال الحجرف: "ندعوا المجتمع الدولي إلى التدخل بصورة عاجلة ضد هذه الجريمة النكراء".
ووصفت الرئاسة الفلسطينية ما حدث في جنين ومخيمها من قبل القوات الإسرائيلية بـ "المجزرة"، مشيرةً إلى أن صمت المجتمع تجاه ذلك أمر مريب.
يذكر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، اليوم الخميس، ما أدى إلى سقوط 9 قتلى، إضافة إلى نحو 20 جريحًا آخرين بعضهم حالته خطيرة.
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