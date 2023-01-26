https://sputnikarabic.ae/20230126/محمد-بن-راشد-يوجه-رسالة-إلى-ولي-عهد-البحرين-1072725472.html
محمد بن راشد يوجه رسالة إلى ولي عهد البحرين
محمد بن راشد يوجه رسالة إلى ولي عهد البحرين
وجه محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رسالة إلى سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين تناولت العلاقات الثنائية بين الدولتين. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T07:49+0000
2023-01-26T07:49+0000
2023-01-26T07:49+0000
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نقل الرسالة سلطان بن حمدان، سفير الإمارات لدى البحرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن السفير الإماراتي التقى ولي العهد البحريني، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها في إطار التفاهم والتنسيق المشتركة.وأشاد الجانبان بما تم تحقيقه من نتائج جيدة في إطار الشراكة بين البلدين في ضوء تطلعاتهما للمزيد من التنمية والازدهار.وقال سلطان بن حمدان، إن الإمارات مهتمة بتعزيز مسارات التعاون مع البحرين وتعتز بما وصل إليه التعاون الثنائي بينهما في جميع المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20230119/سوليفان-وكوهين-يعقدان-لقاء-مرئيا-بمستشاري-الأمن-القومي-في-الإمارات-والبحرين-1072477138.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, البحرين, أخبار الخليج , دبي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, البحرين, أخبار الخليج , دبي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
محمد بن راشد يوجه رسالة إلى ولي عهد البحرين
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وجه محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رسالة إلى سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين تناولت العلاقات الثنائية بين الدولتين.
نقل الرسالة سلطان بن حمدان، سفير الإمارات لدى البحرين، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس.
ولفتت الوكالة إلى أن السفير الإماراتي التقى ولي العهد البحريني، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها في إطار التفاهم والتنسيق المشتركة
.
وأشاد الجانبان بما تم تحقيقه من نتائج جيدة في إطار الشراكة بين البلدين في ضوء تطلعاتهما للمزيد من التنمية والازدهار.
وقال سلطان بن حمدان، إن الإمارات مهتمة بتعزيز مسارات التعاون مع البحرين
وتعتز بما وصل إليه التعاون الثنائي بينهما في جميع المجالات.