https://sputnikarabic.ae/20230126/مصنع-أبرامز-يغص-بطلبات-خارجية-تهدد-تأمين-الإمدادات-لأوكرانيا-1072757200.html
مصنع "أبرامز" يغص بطلبات خارجية تهدد تأمين الإمدادات لأوكرانيا
مصنع "أبرامز" يغص بطلبات خارجية تهدد تأمين الإمدادات لأوكرانيا
كتبت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مصادر أن المصنع الوحيد في الولايات المتحدة الذي ينتج دبابات "أبرامز"، مشغول بالكامل حاليًا بطلبات لتايوان وبولندا. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T19:26+0000
2023-01-26T19:26+0000
2023-01-26T19:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وقال المصدر لصحيفة "بوليتيكو" اليوم الخميس: "يتم تجميع الدبابات في مكان واحد بمصنع مملوك للدولة في مدينة ليما التابعة لولاية أوهايو، وتديره شركة "جنرال دايناميكس"، الآن يتم ملء الخط بالكامل بطلبات جديدة للدبابات لتايوان وبولندا".ووفقًا للمجلة، ستتلقى أوكرانيا من الولايات المتحدة نسخة محسنة من دبابات "إم 1 أيه 2 أبرامز" مقارنة بالإصدار الأقدم من "أيه 1"، ولكن من دون معدات إضافية سرية تزيد من قوتها النارية.وأعلن البيت الأبيض في بيان، يوم أمس الأربعاء، إمداد الجيش الأوكراني بـ31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1".وأضاف البيان: "سوف تتلقى كييف المئات من المركبات المصفحة والدبابات من الغرب لتنفيذ مهام العمليات".
https://sputnikarabic.ae/20230126/الأمم-المتحدة-تعلق-على-قرار-الغرب-تزويد-أوكرانيا-بالدبابات-1072756660.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
مصنع "أبرامز" يغص بطلبات خارجية تهدد تأمين الإمدادات لأوكرانيا
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كتبت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مصادر أن المصنع الوحيد في الولايات المتحدة الذي ينتج دبابات "أبرامز"، مشغول بالكامل حاليًا بطلبات لتايوان وبولندا.
وقال المصدر لصحيفة "بوليتيكو
" اليوم الخميس: "يتم تجميع الدبابات في مكان واحد بمصنع مملوك للدولة في مدينة ليما التابعة لولاية أوهايو، وتديره شركة "جنرال دايناميكس"، الآن يتم ملء الخط بالكامل بطلبات جديدة للدبابات لتايوان وبولندا".
في الوقت نفسه، الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج هي 12 دبابة شهريًا فقط نظرًا لمحدودية الطاقة الإنتاجية والحمل الحالي على الخط، فإن السؤال المطروح هو متى يمكن تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا؟.
ووفقًا للمجلة، ستتلقى أوكرانيا من الولايات المتحدة نسخة محسنة من دبابات "إم 1 أيه 2 أبرامز" مقارنة بالإصدار الأقدم من "أيه 1"، ولكن من دون معدات إضافية سرية تزيد من قوتها النارية.
وأعلن البيت الأبيض
في بيان، يوم أمس الأربعاء، إمداد الجيش الأوكراني بـ31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1".
وأضاف البيان: "سوف تتلقى كييف المئات من المركبات المصفحة والدبابات من الغرب لتنفيذ مهام العمليات".