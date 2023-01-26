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https://sputnikarabic.ae/20230126/وزير-النفط-الليبي-لـسبوتنيك-ليس-لدينا-فائض-كبير-من-الغاز-ونعتمد-عليه-في-محطات-الكهرباء-1072745823.html
وزير النفط الليبي لـ"سبوتنيك": ليس لدينا فائض كبير من الغاز ونعتمد عليه في محطات الكهرباء
وزير النفط الليبي لـ"سبوتنيك": ليس لدينا فائض كبير من الغاز ونعتمد عليه في محطات الكهرباء
قال وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون، اليوم الخميس، إن بلاده لا تمتلك فائضا كبيرا من الغاز ولا تزال في حاجة إليه بشأن تشغيل محطات الكهرباء. 26.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-26T13:57+0000
2023-01-26T13:57+0000
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طرابلس - سبوتنيك. وأكد عون، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مدى إمكانية تصدير ليبيا كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا، أنه "ليس لدينا فائض كبير، نصدر حوالي 300 مليون قدم مكعبة من الغاز لإيطاليا يوميا، ولا زال لدينا حاجة للغاز في العديد من محطات الكهرباء".وأفاد محمد عون بأنه "رغم أن لدينا اكتشافات غازية كبيرة وبالإمكان تطويرها، من الممكن أن تكفي فائض الاستهلاك المحلي والباقي يمكن تصديره، وحسب المخطط ستأخذ زيادة الإنتاج فترة من 3 إلى 5 سنوات".وتابع وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أنه "عندما نرفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل، نفط خام طبعا، إلا أن القدرة التكريرية في ليبيا ما زالت ضعيفة، ربما في المستقبل لو يتم تطوير مصفاة الزاوية، أو يتم إنشاء مصافي جديدة، بالإمكان استهلاك جزء منها، هذه الكمية، تذهب للتصدير خارج ليبيا سواء غاز أو نفط".وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن، أمس الأربعاء، ارتفاع إيرادات النفط الليبي من 103.4 مليار دينار (21.60 مليار دولار) في 2021، إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.04 مليار دولار) في 2022.وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022، قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار، مقارنةً بالعام السابق له، متجاوزةً حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع "الطاقة" المتخصص في أسواق الطاقة.وأشار إلى أن إنتاج النفط الليبي استقر عند مستويات 1.2 مليون برميل يوميًا خلال النصف الثاني من 2022، في أعقاب إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد منتج النفط الشرعي الوحيد في البلاد، بينما تتدفق جميع عائدات تصدير النفط إلى مصرف ليبيا المركزي لتمويل القطاع العام.
https://sputnikarabic.ae/20230104/إيرادات-النفط-الليبي-تقفز-من-216-مليار-دولار-إلى-22-مليار-في-2022--1071923550.html
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أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم العربي, إيطاليا
أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم العربي, إيطاليا

وزير النفط الليبي لـ"سبوتنيك": ليس لدينا فائض كبير من الغاز ونعتمد عليه في محطات الكهرباء

13:57 GMT 26.01.2023
© Photo / Libyan Oil Minister Media Officeوزير النفط الليبي محمد عون
وزير النفط الليبي محمد عون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
© Photo / Libyan Oil Minister Media Office
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قال وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون، اليوم الخميس، إن بلاده لا تمتلك فائضا كبيرا من الغاز ولا تزال في حاجة إليه بشأن تشغيل محطات الكهرباء.
طرابلس - سبوتنيك. وأكد عون، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مدى إمكانية تصدير ليبيا كميات إضافية من الغاز إلى أوروبا، أنه "ليس لدينا فائض كبير، نصدر حوالي 300 مليون قدم مكعبة من الغاز لإيطاليا يوميا، ولا زال لدينا حاجة للغاز في العديد من محطات الكهرباء".
محطة مليته للنفط والغاز في ضواحي زوارة في غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
إيرادات النفط الليبي تقفز من 21.6 مليار دولار إلى 22 مليار في 2022
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وأفاد محمد عون بأنه "رغم أن لدينا اكتشافات غازية كبيرة وبالإمكان تطويرها، من الممكن أن تكفي فائض الاستهلاك المحلي والباقي يمكن تصديره، وحسب المخطط ستأخذ زيادة الإنتاج فترة من 3 إلى 5 سنوات".
وتابع وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أنه "عندما نرفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل، نفط خام طبعا، إلا أن القدرة التكريرية في ليبيا ما زالت ضعيفة، ربما في المستقبل لو يتم تطوير مصفاة الزاوية، أو يتم إنشاء مصافي جديدة، بالإمكان استهلاك جزء منها، هذه الكمية، تذهب للتصدير خارج ليبيا سواء غاز أو نفط".
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن، أمس الأربعاء، ارتفاع إيرادات النفط الليبي من 103.4 مليار دينار (21.60 مليار دولار) في 2021، إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.04 مليار دولار) في 2022.
وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022، قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار، مقارنةً بالعام السابق له، متجاوزةً حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع "الطاقة" المتخصص في أسواق الطاقة.
وأشار إلى أن إنتاج النفط الليبي استقر عند مستويات 1.2 مليون برميل يوميًا خلال النصف الثاني من 2022، في أعقاب إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد منتج النفط الشرعي الوحيد في البلاد، بينما تتدفق جميع عائدات تصدير النفط إلى مصرف ليبيا المركزي لتمويل القطاع العام.
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