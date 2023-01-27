https://sputnikarabic.ae/20230127/بايدن-يعين-المنسق-السابق-لمكافحة-كوفيد-19-في-منصب-كبير-موظفي-البيت-الأبيض-1072793691.html

بايدن يعين المنسق السابق لمكافحة "كوفيد-19" في ‏منصب كبير موظفي البيت الأبيض

بايدن يعين المنسق السابق لمكافحة "كوفيد-19" في ‏منصب كبير موظفي البيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، عن منحه منصب كبير موظفي البيت الأبيض إلى منسق البيت الأبيض السابق لفيروس ‏‏"كورونا" المستجد، جيف زينتس، خلفا لرون... 27.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-27T17:54+0000

2023-01-27T17:54+0000

2023-01-27T17:56+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

جو بايدن

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وقال بايدن في بيان له: "إنني على ثقة من أن جيف زينتس سيواصل مهام رون كلاين كمثال للقيادة الذكية والثابتة، حيث نواصل العمل الجاد كل يوم من أجل الأشخاص الذين أرسلنا إلى هنا في البيت الأبيض لخدمتهم"، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.وأضاف: "عندما ترشحت لمنصب الرئيس، وعدت بأن أجعل الحكومة تعمل لصالح الشعب الأمريكي، وهذا ما فعله جيف، وهناك مهمة كبيرة تنتظرنا الآن وهي تنفيذ القوانين التي حصلنا عليها بكفاءة وإنصاف".وأشار بايدن إلى أن "البيت الأبيض سيستضيف خلال الأسبوع المقبل، حدثا رسميا انتقاليا لشكر رون كلاين على عمله، والترحيب رسميا بعودة جيف زينتس إلى البيت الأبيض في منصب كبير موظفي البيت الأبيض".ووفقا لتقارير إعلامية، فقد عاد جيف زينتس إلى البيت الأبيض الخريف الماضي، وساعد رون كلاين في إعداد تعديلات وزارية بعد الانتخابات النصفية الأمريكية 2022، في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.كما ورد أن كلاين كلّف جيف زينتس بمهام مختلفة في الأسابيع الماضية، والتي اعتبرها البعض خطوة لإعداده للمنصب الرفيع.وفي نيسان/ أبريل 2022، غادر جيف زينتس منصبه كمنسق البيت الأبيض لـ"كوفيد-19"، وأشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقتها إلى أن 80% من البالغين في أمريكا تم تطعيمهم بالكامل، وأن أكثر من 100 مليون شخص تلقوا "معززات" تحت إدارة زينتس لمدة 14 شهر.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري، أن رون كلاين قد يتنحى خلال الأسابيع المقبلة، وأن البحث عن خليفة له جاري.وبحسب ما ورد في الصحيفة، فإن قرار كلاين بالتنحي لا علاقة له بالتحقيق الجاري في الوثائق السرية، التي تم العثور عليها في مكتب بايدن الخاص، ومقر إقامته في ديلاوير.

https://sputnikarabic.ae/20230122/إعلام-كبير-موظفي-البيت-الأبيض-يغادر-منصبه-خلال-أسابيع-1072560934.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, جو بايدن