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https://sputnikarabic.ae/20230127/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-يفقد-زمام-السيطرة-على-البلاد-1072795924.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يفقد زمام السيطرة على البلاد
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يفقد زمام السيطرة على البلاد
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الوضع في البلاد يخرج عن سيطرة رئيس الدولة فلاديمير زيلينسكي. 27.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-27T20:10+0000
2023-01-27T20:10+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال سوسكين عبر قناته على "يوتيوب" إن "زيلينسكي يفقد السيطرة على أوكرانيا حيث يظهر الغرب عدم ثقة في أفعاله".وأضاف سوسكين أن "نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أعلنت عن تشكيل فريق تدقيق من شركتي محاماة دوليتين.ووقع فلاديمير زيلينسكي في 25 يناير/ كانون الثاني مراسيم بإعفاء عدد من رؤساء الإدارات العسكرية في المقاطعات الأوكرانية من مناصبهم. جاء ذلك وفق بيانات نشرت على موقع زيلينسكي.ووفق المراسيم الموقعة، تم إعفاء رؤساء الإدارات العسكرية لمقاطعة كييف أليكسي كوليبا، ومقاطعة دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيتشينكو، ومقاطعة سومي دميتري جيفيتسكي.وتمت كذلك إقالة حاكمي مقاطعة زابوروجيه ألكسندر ستاروخ، ومقاطعة خيرسون ياروسلاف يانوشيفيتش، اللتين لا تزال أوكرانيا تسيطر على أجزاء منهما.
https://sputnikarabic.ae/20230126/سياسي-فرنسي-يصف-زيلينسكي-بـالمجنون-بعد-مطالبة-الغرب-بصواريخ-بعيدة-المدى-وطائرات-مقاتلة-1072720214.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يفقد زمام السيطرة على البلاد

20:10 GMT 27.01.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الوضع في البلاد يخرج عن سيطرة رئيس الدولة فلاديمير زيلينسكي.
وقال سوسكين عبر قناته على "يوتيوب" إن "زيلينسكي يفقد السيطرة على أوكرانيا حيث يظهر الغرب عدم ثقة في أفعاله".

ووفقا له، أنشأت وزارة الدفاع الأمريكية مع وزارة الخارجية مجموعة خاصة للتحقيق والتدقيق في نقل جميع العتاد والآليات والمواد الأخرى من واشنطن إلى كييف وستضم اللجنة أيضا محققين جنائيين.

وأضاف سوسكين أن "نائبة وزير الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أعلنت عن تشكيل فريق تدقيق من شركتي محاماة دوليتين.
هذا يعني أن زيلينسكي وحاشيته خضعوا للتحكم (من قبل اللجنة المذكورة).
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2023
سياسي فرنسي يصف زيلينسكي بـ"المجنون" بعد مطالبة الغرب بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة
أمس, 04:11 GMT
ووقع فلاديمير زيلينسكي في 25 يناير/ كانون الثاني مراسيم بإعفاء عدد من رؤساء الإدارات العسكرية في المقاطعات الأوكرانية من مناصبهم. جاء ذلك وفق بيانات نشرت على موقع زيلينسكي.
ووفق المراسيم الموقعة، تم إعفاء رؤساء الإدارات العسكرية لمقاطعة كييف أليكسي كوليبا، ومقاطعة دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيتشينكو، ومقاطعة سومي دميتري جيفيتسكي.
وتمت كذلك إقالة حاكمي مقاطعة زابوروجيه ألكسندر ستاروخ، ومقاطعة خيرسون ياروسلاف يانوشيفيتش، اللتين لا تزال أوكرانيا تسيطر على أجزاء منهما.
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