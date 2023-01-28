https://sputnikarabic.ae/20230128/السعودية-تحذر-من-انزلاق-الأوضاع-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-لمزيد-من-التصعيد-1072811333.html
السعودية تحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمزيد من التصعيد
السعودية تحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمزيد من التصعيد
أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، "كل استهداف للمدنيين"، محذرة من "انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمزيد من التصعيد". 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T13:33+0000
2023-01-28T13:33+0000
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وأعربت الخارجية السعودية، في بيان لها، عن "تحذير المملكة العربية السعودية من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير"، مؤكدة ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال.وأصيب اثنان من الإسرائيليين، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية تحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمزيد من التصعيد
13:33 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 13:36 GMT 28.01.2023) تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، "كل استهداف للمدنيين"، محذرة من "انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمزيد من التصعيد".
وأعربت الخارجية السعودية، في بيان لها، عن "تحذير المملكة العربية السعودية من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير"، مؤكدة ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال.
وأصيب اثنان من الإسرائيليين
، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم
الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين
، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.