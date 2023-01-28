https://sputnikarabic.ae/20230128/السعودية-تحذر-من-انزلاق-الأوضاع-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-لمزيد-من-التصعيد-1072811333.html

السعودية تحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمزيد من التصعيد

السعودية تحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمزيد من التصعيد

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، "كل استهداف للمدنيين"، محذرة من "انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمزيد من التصعيد". 28.01.2023, سبوتنيك عربي

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وأعربت الخارجية السعودية، في بيان لها، عن "تحذير المملكة العربية السعودية من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير"، مؤكدة ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال.وأصيب اثنان من الإسرائيليين، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.

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