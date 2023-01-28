عربي
الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني يستهدف عمدا مستشفى في لوغانسك بصواريخ "هيمارس"
https://sputnikarabic.ae/20230128/السعودية-تحذر-من-انزلاق-الأوضاع-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-لمزيد-من-التصعيد-1072811333.html
السعودية تحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمزيد من التصعيد
السعودية تحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمزيد من التصعيد
أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، "كل استهداف للمدنيين"، محذرة من "انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمزيد من التصعيد". 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T13:33+0000
2023-01-28T13:36+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104455/95/1044559542_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_eb21b29d5736fc4585864ac70c1851d9.jpg
وأعربت الخارجية السعودية، في بيان لها، عن "تحذير المملكة العربية السعودية من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير"، مؤكدة ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال.وأصيب اثنان من الإسرائيليين، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
إسرائيل
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104455/95/1044559542_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1bf7060eb283bf337ef50185473402aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

السعودية تحذر من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمزيد من التصعيد

13:33 GMT 28.01.2023 (تم التحديث: 13:36 GMT 28.01.2023)
© AFP 2023 / THOMAS KIENZLEوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
© AFP 2023 / THOMAS KIENZLE
تابعنا عبرTelegram
أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، "كل استهداف للمدنيين"، محذرة من "انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمزيد من التصعيد".
وأعربت الخارجية السعودية، في بيان لها، عن "تحذير المملكة العربية السعودية من انزلاق الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المزيد من التصعيد الخطير"، مؤكدة ضرورة وقف التصعيد وإحياء عملية السلام وإنهاء الاحتلال.
وأصيب اثنان من الإسرائيليين، اليوم السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم الأمس يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.
يأتي ذلك بعد يوم من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:55 GMTБоевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала