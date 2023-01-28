https://sputnikarabic.ae/20230128/تعزيز-نظام-الدفاع-الجوي-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-بمنظومة-بانتسير--إس-إم-1072799456.html

تعزيز نظام الدفاع الجوي في منطقة العملية العسكرية الخاصة بمنظومة "بانتسير- إس إم"

تعزيز نظام الدفاع الجوي في منطقة العملية العسكرية الخاصة بمنظومة "بانتسير- إس إم"

أفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأنه سيتم نشر قريبا منظومة "بانتسير- إس إم" الجديدة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 28.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-28T02:18+0000

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موسكو -- سبوتنيك. وقال المصدر، "من المخطط قريبا، تعزيز نظام الدفاع الجوي في منطقة العملية العسكرية الخاصة بمنظومة "بانتسير- إس إم" الجديدة، وستكون هذه الأنظمة قادرة على إسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ التي يطلقها المسلحون الأوكرانيون ، بما في ذلك صواريخ هيمارس الأمريكية".وتواصل الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأعلنت ألمانيا، أول أمس، عزمها تزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، والترخيص لدول أخرى بتزويد كييف بدبابات من نفس الطراز، من ترساناتها الخاصة.وأعلن مسؤولون في البيت الأبيض للصحفيين، أن الإعلان عن تزويد أوكرانيا بـ 31 دبابة من طراز "أم 1 أبرامز"، هو استمرار مهم لجهود الولايات المتحدة، من أجل تزويد أوكرانيا بالقدرات، التي تحتاجها للدفاع عن نفسها.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها كافة.

https://sputnikarabic.ae/20230128/إصدار-تنبيهات-الغارات-الجوية-الصادرة-في-عدة-مناطق-في-أوكرانيا-1072799330.html

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