https://sputnikarabic.ae/20230128/عبد-اللهیان-یجدد-استعداد-إيران-للكشف-عن-ملابسات-الهجوم-علی-سفارة-أذربیجان-1072802791.html
عبد اللهیان یجدد استعداد إيران للكشف عن ملابسات الهجوم علی سفارة أذربیجان
عبد اللهیان یجدد استعداد إيران للكشف عن ملابسات الهجوم علی سفارة أذربیجان
أكد وزیر الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبد اللهيان، "استعداد إيران للكشف عن ملابسات حادث الهجوم علی السفارة الأذربیجانیة في طهران". 28.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-28T07:57+0000
2023-01-28T07:57+0000
2023-01-28T07:57+0000
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وقال عبد اللهیان، عبر حسابه علی "تویتر"، إنه "اطلع علی المسار العلاجي لمنتسبي السفارة بعد زيارته جرحی هذا الهجوم المسلح في مستشفی شهداء تجریش بالعاصمة"، مؤكدا "نقل رسالة تعزية من الرئیس إبراهیم رئیسي خلال اتصاله بوزیر الخارجية الأذربیجاني".وتابع: "الجمهوریة الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون في الکشف عن ملابسات الحادث، أعزي الحكومة والشعب الأذربیجاني الشقیق والجار في هذا الحادث المریر".وأعلنت وزارة الخارجية الأذربیجانية، صباح أمس الجمعة، أن "في هذا الحادث هاجم شخص مسلح ببندقیة کلاشنكوف وقتل رئيس حرس البعثة الدبلوماسية في طهران وجرح حارسَين".وعقب وقوع الحادث، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الحادث، معربة عن تعاطفها العمیق مع عائلة هذا العضو في السفارة وکذلك الحكومة والشعب الأذربیجاني، فيما أمر الرئیس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتحقيق والدراسة الشاملة للملف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أذربيجان, إيران, أخبار إيران, العالم
أذربيجان, إيران, أخبار إيران, العالم
عبد اللهیان یجدد استعداد إيران للكشف عن ملابسات الهجوم علی سفارة أذربیجان
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أكد وزیر الخارجیة الإيراني، حسین أمیر عبد اللهيان، "استعداد إيران للكشف عن ملابسات حادث الهجوم علی السفارة الأذربیجانیة في طهران".
وقال عبد اللهیان، عبر حسابه علی "تویتر"، إنه "اطلع علی المسار العلاجي لمنتسبي السفارة بعد زيارته جرحی هذا الهجوم المسلح في مستشفی شهداء تجریش بالعاصمة"، مؤكدا "نقل رسالة تعزية من الرئیس إبراهیم رئیسي خلال اتصاله بوزیر الخارجية الأذربیجاني".
وتابع: "الجمهوریة الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون في الکشف عن ملابسات الحادث، أعزي الحكومة والشعب الأذربیجاني الشقیق والجار في هذا الحادث المریر".
وأعلنت وزارة الخارجية الأذربیجانية، صباح أمس الجمعة، أن "في هذا الحادث هاجم شخص مسلح ببندقیة کلاشنكوف وقتل رئيس حرس البعثة الدبلوماسية
في طهران وجرح حارسَين".
وعقب وقوع الحادث، أدانت وزارة الخارجية الإيرانية
الحادث، معربة عن تعاطفها العمیق مع عائلة هذا العضو في السفارة وکذلك الحكومة والشعب الأذربیجاني، فيما أمر الرئیس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتحقيق
والدراسة الشاملة للملف.