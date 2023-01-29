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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230129/أوكرانيا-تقول-إن-مفاوضاتها-للحصول-على-صواريخ-بعيدة-المدى-تسير-بخطى-متسارعة-1072828213.html
أوكرانيا تقول إن مفاوضاتها للحصول على صواريخ بعيدة المدى تسير بخطى متسارعة
أوكرانيا تقول إن مفاوضاتها للحصول على صواريخ بعيدة المدى تسير بخطى متسارعة
أعلن المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، أن محادثات عاجلة تجرى بين كييف وحلفائها، بشأن طلبات أوكرانيا للحصول على صواريخ بعيدة المدى. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T05:50+0000
2023-01-29T05:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بودولياك لشبكة "فريدوم" التلفزيونية الأوكرانية، "لتقليص (تأثير) السلاح الرئيسي للجيش الروسي بشكل كبير، وهو المدفعية التي يستخدمها اليوم على الجبهة، نحتاج إلى صواريخ تدمر مستودعاتهم".ولمح إلى أن القوات الأوكرانية تريد قصف جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية. مضيفا أنه "يوجد في شبه جزيرة القرم أكثر من 100 مستودع مدفعية"، حسب زعمه.وطالب فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء، حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبّابات ثقيلة أمريكية وألمانية إلى كييف.ووصف فلوريان فيليبو وهو زعيم الحركة الفرنسية "باتريوت" فلاديمير زيلينسكي بـ"المجنون"، وذلك بعد مطلبه من الغرب بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة.وانتقد السياسي الفرنسي فيليبو مرارا الدول الغربية لتقديمها الدعم المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

أوكرانيا تقول إن مفاوضاتها للحصول على صواريخ بعيدة المدى تسير بخطى متسارعة

05:50 GMT 29.01.2023
© Sputnik . STRINGER / الانتقال إلى بنك الصورزيارة زيلينسكي للولايات المتحدة
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
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أعلن المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، أن محادثات عاجلة تجرى بين كييف وحلفائها، بشأن طلبات أوكرانيا للحصول على صواريخ بعيدة المدى.
موسكو - سبوتنيك. وقال بودولياك لشبكة "فريدوم" التلفزيونية الأوكرانية، "لتقليص (تأثير) السلاح الرئيسي للجيش الروسي بشكل كبير، وهو المدفعية التي يستخدمها اليوم على الجبهة، نحتاج إلى صواريخ تدمر مستودعاتهم".
ولمح إلى أن القوات الأوكرانية تريد قصف جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية. مضيفا أنه "يوجد في شبه جزيرة القرم أكثر من 100 مستودع مدفعية"، حسب زعمه.
وأضاف "لذلك فإن المفاوضات أولا جارية بالفعل. وثانيا تمضي بخطى متسارعة".
وطالب فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء، حلفاءه الغربيين بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة، وذلك إثر موافقة واشنطن وبرلين، بعد طول انتظار، على إرسال دبّابات ثقيلة أمريكية وألمانية إلى كييف.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
27 يناير, 15:12 GMT
ووصف فلوريان فيليبو وهو زعيم الحركة الفرنسية "باتريوت" فلاديمير زيلينسكي بـ"المجنون"، وذلك بعد مطلبه من الغرب بتزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى وطائرات مقاتلة.
وانتقد السياسي الفرنسي فيليبو مرارا الدول الغربية لتقديمها الدعم المالي لأوكرانيا وتزويدها بمعدات عسكرية، الأمر الذي يطيل أمد الصراع.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
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