https://sputnikarabic.ae/20230129/البابا-فرنسيس-يدين-تزايد-دوامة-الموت-بالشرق-الأوسط-بعد-أحدث-مواجهات-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-1072840322.html

البابا فرنسيس يدين تزايد "دوامة الموت" بالشرق الأوسط بعد أحدث مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

البابا فرنسيس يدين تزايد "دوامة الموت" بالشرق الأوسط بعد أحدث مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

دان بابا الفاتسكان، البابا فرنسيس الثاني، اليوم الأحد، تصاعد العنف في الشرق الأوسط، داعيا طرفي ‏الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الى الانخراط في "بحث صادق عن... 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T13:45+0000

2023-01-29T13:45+0000

2023-01-29T13:45+0000

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وقال البابا في كلمة له نشرها موقع "الفاتيكان" عقب صلاة الملائكة التقليدية، في ساحة القديس بطرس: "إن دوامة الموت التي تزداد يوما بعد يوم تغلق فقط بصيص الثقة القليلة الموجودة بين الشعبين".وأضاف: "منذ بداية العام، قُتل عشرات الفلسطينيين في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي".وأشار فرنسيس (86 عاما) في كلمته، إلى مقتل 10 فلسطينيين، من بينهم امرأة في غارة للجيش الإسرائيلي على مخيم للاجئين في الضفة الغربية، وهجوم شنّه مسلح فلسطيني، يوم الجمعة، أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين، خارج كنيس يهودي في القدس الشرقية.وقال تعليقا على الأحداث: "ببالغ الحزن علمت بالأنباء القادمة من الأرض المقدسة".وأصيب إسرائيليان إثنان، أمس السبت، إثر عملية إطلاق نار في بلدة سلوان بالقدس، بعد ساعات من هجوم مسلح في مستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منفذ الهجوم يدعى علقم خيري، من مخيم شعفاط، شمال القدس، ويبلغ من العمر21 عاما، مشيرة إلى أنه تم قتل منفذ الهجوم، بعد تبادل إطلاق النار معه، حيث نفذ العملية باستخدام مسدس.يأتي ذلك بعد يومين من اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، واعتلائه أسطح المنازل في المخيم، واندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه السكان، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين.

https://sputnikarabic.ae/20230129/إيران-تطالب-الدول-الإسلامية-بعدم-التجرؤ-على-التواصل-مع-إسرائيل-1072838279.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن