https://sputnikarabic.ae/20230129/البنك-المركزي-العراقي-ينفي-منع-البيع-النقدي-للدولار-إلى-المواطنين-1072832002.html
البنك المركزي العراقي ينفي منع البيع النقدي للدولار إلى المواطنين
البنك المركزي العراقي ينفي منع البيع النقدي للدولار إلى المواطنين
نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أنباء متداولة بشأن منعه أو تقييده البيع النقدي للدولار الأمريكي للمواطنين. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T08:24+0000
2023-01-29T08:24+0000
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وأشار في بيان رسمي له، أن "التسجيل الإلكتروني، يتضمن تلبية حاجة المواطن للدولار، ويمنع تكرار البيع لنفس الشخص، معتبرا أن "هذا الإجراء فرصة لحصول المواطنين على الدولار للأغراض المشروعة دون قيود".وطالب البنك المركزي العراقي وسائل الإعلام كافة والجمهور، بالاعتماد على المكتب الإعلامي الخاص به، في الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاطاته وإجراءاته.ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، ارتفاعا تدريجيا، وصل إلى أعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة، إذ بلغ نحو 165 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي.وفي يوم الأربعاء الماضي، انسحب المئات من المحتجين العراقيين على ارتفاع سعر صرف الدولار من أمام مبنى البنك المركزي العراقي وسط بغداد، بعد تسليم عدد من المطالب للمسؤولين في البنك، أبرزها العمل على إيجاد حلول سريعة لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20230121/الداخلية-العراقية-تعلن-تنفيذ-عملية-أمنية-للقبض-على-المتلاعبين-بأسعار-صرف-الدولار-1072550888.html
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سعر الدولار اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
سعر الدولار اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
البنك المركزي العراقي ينفي منع البيع النقدي للدولار إلى المواطنين
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نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، أنباء متداولة بشأن منعه أو تقييده البيع النقدي للدولار الأمريكي للمواطنين.
وأشار في بيان
رسمي له، أن "التسجيل الإلكتروني، يتضمن تلبية حاجة المواطن للدولار، ويمنع تكرار البيع لنفس الشخص، معتبرا أن "هذا الإجراء فرصة لحصول المواطنين على الدولار للأغراض المشروعة دون قيود".
وطالب البنك المركزي العراقي وسائل الإعلام كافة والجمهور، بالاعتماد على المكتب الإعلامي الخاص به، في الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاطاته وإجراءاته.
ويشهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، ارتفاعا تدريجيا، وصل إلى أعلى مستوياته خلال الأيام الأخيرة، إذ بلغ نحو 165 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي.
وفي يوم الأربعاء الماضي، انسحب المئات من المحتجين العراقيين
على ارتفاع سعر صرف الدولار من أمام مبنى البنك المركزي العراقي وسط بغداد، بعد تسليم عدد من المطالب للمسؤولين في البنك، أبرزها العمل على إيجاد حلول سريعة لخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.