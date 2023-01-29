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السودان يجري مباحثات مع تشاد بشأن الحدود المشتركة
السودان يجري مباحثات مع تشاد بشأن الحدود المشتركة
بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الفترة الانتقالية التشادي محمد إدريس ديبي، قضايا الحدود المشتركة بين البلدين. 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T13:27+0000
2023-01-29T13:27+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء هذا خلال اجتماع في العاصمة التشادية أنجمينا، اليوم الأحد، حسبما ذكر بيان لمجلس السيادة السوداني.وقال البيان إن رئيس مجلس السيادة السوداني ناقش خلال الاجتماع مع ديبي"آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره، بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتشادي".وأضاف البيان أن اللقاء شهد أيضا مناقشة قضايا الحدود المشتركة بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.وتنتشر قوات من البلدين في نحو 20 موقعا حدوديا بين السودان وتشاد.وفي عام 2009 وقع السودان وتشاد اتفاق أمني لنشر قوة مشتركة لتأمين الحدود المشتركةووصل البرهان أنجمينا في زيارة تستغرق يوما واحدا، ويرافقه في الزيارة وزير الخارجية علي الصادق ومدير المخابرات العامة أحمد إبراهيم ورئيس الاستخبارات العسكرية محمد علي أحمد.
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أخبار السودان اليوم, أخبار تشاد
أخبار السودان اليوم, أخبار تشاد

السودان يجري مباحثات مع تشاد بشأن الحدود المشتركة

13:27 GMT 29.01.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الفترة الانتقالية التشادي محمد إدريس ديبي، قضايا الحدود المشتركة بين البلدين.
جاء هذا خلال اجتماع في العاصمة التشادية أنجمينا، اليوم الأحد، حسبما ذكر بيان لمجلس السيادة السوداني.
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وقال البيان إن رئيس مجلس السيادة السوداني ناقش خلال الاجتماع مع ديبي"آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره، بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتشادي".
وأضاف البيان أن اللقاء شهد أيضا مناقشة قضايا الحدود المشتركة بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.
وتنتشر قوات من البلدين في نحو 20 موقعا حدوديا بين السودان وتشاد.
وفي عام 2009 وقع السودان وتشاد اتفاق أمني لنشر قوة مشتركة لتأمين الحدود المشتركة
ووصل البرهان أنجمينا في زيارة تستغرق يوما واحدا، ويرافقه في الزيارة وزير الخارجية علي الصادق ومدير المخابرات العامة أحمد إبراهيم ورئيس الاستخبارات العسكرية محمد علي أحمد.
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