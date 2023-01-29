https://sputnikarabic.ae/20230129/السودان-يجري-مباحثات-مع-تشاد-بشأن-الحدود-المشتركة-1072839613.html

السودان يجري مباحثات مع تشاد بشأن الحدود المشتركة

السودان يجري مباحثات مع تشاد بشأن الحدود المشتركة

بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس الفترة الانتقالية التشادي محمد إدريس ديبي، قضايا الحدود المشتركة بين البلدين. 29.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-29T13:27+0000

2023-01-29T13:27+0000

2023-01-29T13:27+0000

أخبار السودان اليوم

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جاء هذا خلال اجتماع في العاصمة التشادية أنجمينا، اليوم الأحد، حسبما ذكر بيان لمجلس السيادة السوداني.وقال البيان إن رئيس مجلس السيادة السوداني ناقش خلال الاجتماع مع ديبي"آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره، بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتشادي".وأضاف البيان أن اللقاء شهد أيضا مناقشة قضايا الحدود المشتركة بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.وتنتشر قوات من البلدين في نحو 20 موقعا حدوديا بين السودان وتشاد.وفي عام 2009 وقع السودان وتشاد اتفاق أمني لنشر قوة مشتركة لتأمين الحدود المشتركةووصل البرهان أنجمينا في زيارة تستغرق يوما واحدا، ويرافقه في الزيارة وزير الخارجية علي الصادق ومدير المخابرات العامة أحمد إبراهيم ورئيس الاستخبارات العسكرية محمد علي أحمد.

https://sputnikarabic.ae/20230124/إعلام-البرهان-ينسحب-من-الوساطة-بين-الجهات-المدنية-التي-تسعى-لتوقيع-اتفاق-إطاري-في-السودان-1072637403.html

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