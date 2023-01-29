https://sputnikarabic.ae/20230129/العلماء-يكتشفون-ميكروبات-تتغذى-فقط-على-الفيروسات-1072851435.html
العلماء يكتشفون ميكروبات تتغذى فقط على الفيروسات
العلماء يكتشفون ميكروبات تتغذى فقط على الفيروسات
اكتشف باحثون من الأكاديمية الأمريكية الوطنية للعلوم، أن العوالق المائية المعروفة باسم "الهاليتاريا" التي تعيش في البرك هي حيوانات ملتهمة للفيروسات، نظامها... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T19:30+0000
2023-01-29T19:30+0000
2023-01-29T19:30+0000
مجتمع
الصحة
علوم
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ونقل موقع "sciencenews" عن العلماء قولهم إن هذه العوالق المائية هي أول مخلوقات وحيدة الخلية يمكنها أن تتغذى فقط على الفيروسات.وأوضح عالم البيئة، جون ديلونج، من جامعة نبراسكا لينكولن، إن العلم توصل بالفعل إلى أن بعض الكائنات الحية الدقيقة تتغذى على فيروسات مائية مثل فيروسات الكلور، التي تصيب الطحالب وتقتلها، لكن لم يتضح ما إذا كانت الفيروسات وحدها يمكنها توفير ما يكفي من العناصر الغذائية لنمو وتكاثر تلك الميكروبات.اكتشف ديلونج وزملاؤه من خلال التجارب المعملية أن الهالتيريا التي كانت تعيش في قطرات الماء وأعطيت فقط فيروسات الكلور من أجل الغذاء تتكاثر بالفعل بالتزامن مع تضاؤل عدد الفيروسات في الماء، ولم تتكاثر عند إمدادها بالحشائش دون الوصول الفيروسات أو أي طعام آخر.ووجد العلماء أن ميكروب باراميسيوم، لم يزدهر في نظام غذائي يحتوي على الفيروسات فقط، مما يشير إلى أن الفيروسات لا يمكنها وحدها تلبية المتطلبات الغذائية لجميع الميكروبات.يقول ديلونج إن الفيروسات يمكن أن تكون مصدرا جيدا للفوسفور، وهو أمر ضروري لعمل نسخ من المادة الوراثية، لكن من المحتمل أن الأمر يتطلب الكثير من الفيروسات لاعتبارها وجبة كاملة.يقدر الفريق البحثي كمية الفيروسات التي التهمها ميكروب الهالتيريا بما بين 10000 إلى مليون فيروس يوميا، ما يعني أن الهالتيريا في الأحواض الصغيرة تتغذى على وجبات فيروسية خفيفة تقدر بنحو كوادريليون فيروس يوميا.
https://sputnikarabic.ae/20230104/الصحة-العالمية-تؤكد-عدم-تسجيل-أي-متحورات-جديدة-من-فيروس-كورونا-في-الصين-1071926720.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة, علوم
العلماء يكتشفون ميكروبات تتغذى فقط على الفيروسات
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اكتشف باحثون من الأكاديمية الأمريكية الوطنية للعلوم، أن العوالق المائية المعروفة باسم "الهاليتاريا" التي تعيش في البرك هي حيوانات ملتهمة للفيروسات، نظامها الغذائي يقتصر على الفيروسات فقط.
ونقل موقع
"sciencenews" عن العلماء قولهم إن هذه العوالق المائية هي أول مخلوقات وحيدة الخلية يمكنها أن تتغذى فقط على الفيروسات.
وأوضح عالم البيئة، جون ديلونج، من جامعة نبراسكا لينكولن، إن العلم توصل بالفعل إلى أن بعض الكائنات الحية الدقيقة تتغذى على فيروسات مائية مثل فيروسات الكلور، التي تصيب الطحالب وتقتلها، لكن لم يتضح ما إذا كانت الفيروسات
وحدها يمكنها توفير ما يكفي من العناصر الغذائية لنمو وتكاثر تلك الميكروبات.
اكتشف ديلونج وزملاؤه من خلال التجارب المعملية أن الهالتيريا التي كانت تعيش في قطرات الماء وأعطيت فقط فيروسات الكلور من أجل الغذاء تتكاثر بالفعل بالتزامن مع تضاؤل عدد الفيروسات في الماء، ولم تتكاثر عند إمدادها بالحشائش دون الوصول الفيروسات أو أي طعام آخر.
ووجد العلماء أن ميكروب باراميسيوم، لم يزدهر في نظام غذائي يحتوي على الفيروسات فقط، مما يشير إلى أن الفيروسات لا يمكنها وحدها تلبية المتطلبات الغذائية لجميع الميكروبات.
يقول ديلونج إن الفيروسات يمكن أن تكون مصدرا جيدا للفوسفور، وهو أمر ضروري لعمل نسخ من المادة الوراثية، لكن من المحتمل أن الأمر يتطلب الكثير من الفيروسات لاعتبارها وجبة كاملة.
يقدر الفريق البحثي كمية الفيروسات التي التهمها ميكروب الهالتيريا بما بين 10000 إلى مليون فيروس يوميا، ما يعني أن الهالتيريا في الأحواض الصغيرة تتغذى على وجبات فيروسية خفيفة تقدر بنحو كوادريليون فيروس يوميا.