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قوات الأمن تضبط شبكة انتحاريين في باكستان
قوات الأمن تضبط شبكة انتحاريين في باكستان
قوات الأمن تضبط شبكة انتحاريين في باكستان 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T03:45+0000
2023-01-29T03:45+0000
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ضبطت قوات الأمن الباكستانية شبكة من الانتحاريين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في تقارير لها يوم السبت.ونفذت العمليات في أعقاب تفجير انتحاري في نقطة تفتيش في محلة جمرود بمنطقة خيبر في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد في 19 يناير/كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة.وأعلنت حركة "تحريك طالبان باكستان" المحظورة مسؤوليتها عن الهجوم.وفي أعقاب الهجوم، بدأت قوات الأمن عملية لتعقب الجناة والميسرين.وأفادت التقارير أن التكنولوجيا الحديثة والسياج الجغرافي وتسجيلات كاميرات المراقبة كشفت أن إرهابيا من الحركة يدعى عمر متورط في الهجوم الانتحاري، وفقا لوكالة "شينخوا"وخلال عملية مستندة إلى معلومات مخابراتية في 23 يناير، ألقت قوات الأمن القبض على إرهابيين اثنين أعطيا معلومات للقوات للقيام بعمليتين أخريين يوم الجمعة، مما أدى إلى اعتقال أربعة انتحاريين.كما صادرت قوات الأمن مخبأ كبيرا للأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة من الجماعة الإرهابية.
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باكستان, أخبار باكستان, العالم
باكستان, أخبار باكستان, العالم

قوات الأمن تضبط شبكة انتحاريين في باكستان

03:45 GMT 29.01.2023
© AP Photo / K.M. Chaudaryالشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2023
© AP Photo / K.M. Chaudary
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قوات الأمن تضبط شبكة انتحاريين في باكستان
ضبطت قوات الأمن الباكستانية شبكة من الانتحاريين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في تقارير لها يوم السبت.
وقالت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مسؤولين أمنيين، إن الأجهزة الأمنية نفذت سلسلة من العمليات خلال الأسبوع الماضي بعد حصولها على معلومات استخباراتية عن وجود شبكة من الانتحاريين.
ونفذت العمليات في أعقاب تفجير انتحاري في نقطة تفتيش في محلة جمرود بمنطقة خيبر في مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد في 19 يناير/كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الشرطة.
وأعلنت حركة "تحريك طالبان باكستان" المحظورة مسؤوليتها عن الهجوم.
وفي أعقاب الهجوم، بدأت قوات الأمن عملية لتعقب الجناة والميسرين.
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وأفادت التقارير أن التكنولوجيا الحديثة والسياج الجغرافي وتسجيلات كاميرات المراقبة كشفت أن إرهابيا من الحركة يدعى عمر متورط في الهجوم الانتحاري، وفقا لوكالة "شينخوا"
وخلال عملية مستندة إلى معلومات مخابراتية في 23 يناير، ألقت قوات الأمن القبض على إرهابيين اثنين أعطيا معلومات للقوات للقيام بعمليتين أخريين يوم الجمعة، مما أدى إلى اعتقال أربعة انتحاريين.
كما صادرت قوات الأمن مخبأ كبيرا للأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة من الجماعة الإرهابية.
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