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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230130/أوكرانيا-صاروخ-دفاع-جوي-من-طراز-أس-300-يسقط-على-مبنى-سكني-في-خاركوف-1072854959.html
أوكرانيا.. صاروخ دفاع جوي من طراز "أس-300" يسقط على مبنى سكني في خاركوف
أوكرانيا.. صاروخ دفاع جوي من طراز "أس-300" يسقط على مبنى سكني في خاركوف
أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركوف، أوليغ سينيغوبوف، عن سقوط صاروخ من طراز "أس-300" للدفاع الجوي على مبنى سكني في المدينة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T04:16+0000
2023-01-30T04:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب سينيغوبوف في صفحته على "تلغرام"، أن صاروخ "أس-300" وفق معلومات تمهيدية أصاب مبنى سكنيا من 4 طوابق في منطقة كييفسكي بالمدينة.كانت صفارات الإنذار دوت للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا.وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق سومي، بولتافا، خاركوف، ميكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

أوكرانيا.. صاروخ دفاع جوي من طراز "أس-300" يسقط على مبنى سكني في خاركوف

04:16 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 04:17 GMT 30.01.2023)
© AP Photo / Daniel Coleتحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Daniel Cole
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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركوف، أوليغ سينيغوبوف، عن سقوط صاروخ من طراز "أس-300" للدفاع الجوي على مبنى سكني في المدينة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب سينيغوبوف في صفحته على "تلغرام"، أن صاروخ "أس-300" وفق معلومات تمهيدية أصاب مبنى سكنيا من 4 طوابق في منطقة كييفسكي بالمدينة.
وأضاف أن امرأة مسنة لقيت مصرعها، وأصيب 3 أشخاص وتم إجلاء سكان المنزل.
كانت صفارات الإنذار دوت للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق سومي، بولتافا، خاركوف، ميكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
27 يناير, 15:12 GMT
كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 يناير, 14:46 GMT
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