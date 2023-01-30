https://sputnikarabic.ae/20230130/أوكرانيا-صاروخ-دفاع-جوي-من-طراز-أس-300-يسقط-على-مبنى-سكني-في-خاركوف-1072854959.html
أوكرانيا.. صاروخ دفاع جوي من طراز "أس-300" يسقط على مبنى سكني في خاركوف
أوكرانيا.. صاروخ دفاع جوي من طراز "أس-300" يسقط على مبنى سكني في خاركوف
أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركوف، أوليغ سينيغوبوف، عن سقوط صاروخ من طراز "أس-300" للدفاع الجوي على مبنى سكني في المدينة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T04:16+0000
2023-01-30T04:16+0000
2023-01-30T04:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب سينيغوبوف في صفحته على "تلغرام"، أن صاروخ "أس-300" وفق معلومات تمهيدية أصاب مبنى سكنيا من 4 طوابق في منطقة كييفسكي بالمدينة.كانت صفارات الإنذار دوت للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا.وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق سومي، بولتافا، خاركوف، ميكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أوكرانيا.. صاروخ دفاع جوي من طراز "أس-300" يسقط على مبنى سكني في خاركوف
04:16 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 04:17 GMT 30.01.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركوف، أوليغ سينيغوبوف، عن سقوط صاروخ من طراز "أس-300" للدفاع الجوي على مبنى سكني في المدينة.
موسكو - سبوتنيك. وكتب سينيغوبوف في صفحته على "تلغرام"، أن صاروخ "أس-300" وفق معلومات تمهيدية
أصاب مبنى سكنيا من 4 طوابق في منطقة كييفسكي بالمدينة.
وأضاف أن امرأة مسنة لقيت مصرعها، وأصيب 3 أشخاص وتم إجلاء سكان المنزل.
كانت صفارات الإنذار دوت للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل أمس الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار
في مناطق سومي، بولتافا، خاركوف، ميكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.
كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.