عربي
لولا دا سيلفا يكرر رفضه إرسال ذخائر إلى أوكرانيا ويقول إن "البرازيل بلد سلام"
https://sputnikarabic.ae/20230130/إصابة-3-أشخاص-خلال-هجوم-بسكين-في-بروكسل-1072896752.html
إصابة 3 أشخاص خلال هجوم بسكين في بروكسل
إصابة 3 أشخاص خلال هجوم بسكين في بروكسل
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل هجوم بسكين مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، حالة أحدهم خطيرة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T21:49+0000
2023-01-30T21:53+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار بلجيكا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072896832_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cdd57eee7b6541781f368fc0fe657b5.jpg
وقع الهجوم في محطة مترو شومان في بروكسل، اليوم الاثنين، وتمكنت الشرطة البلجيكية من إلقاء القبض على المهاجم.وأظهر مقاطع فيديو متداولة على "تويتر" لحظة إلقاء القبض على منفذ الهجوم بعدما أحاط به رجال الشرطة.وذكرت صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية أن الحادث وقع في الحي الذي يضم الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الشرطة أكدت أن منفذه مصاب باضطراب عقلي.وقالت الشرطة إن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة، مشيرة إلى أنه تسبب في تعطيل حركة المترو لساعات وأجبر مئات الركاب على استقلال الحافلات.
https://sputnikarabic.ae/20230125/مقتل-قسيس-وإصابة-4-آخرين-في-حادث-طعن-داخل-كنيسة-بجنوب-إسبانيا--1072715478.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072896832_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_7d3905c5b8376ff6617fa8ead1dd7462.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار بلجيكا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار بلجيكا اليوم

إصابة 3 أشخاص خلال هجوم بسكين في بروكسل

21:49 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 21:53 GMT 30.01.2023)
© AFP 2023 / HATIM KAGHATالشرطة البلجيكية في بروكسل
الشرطة البلجيكية في بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / HATIM KAGHAT
تابعنا عبرTelegram
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل هجوم بسكين مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، حالة أحدهم خطيرة.
وقع الهجوم في محطة مترو شومان في بروكسل، اليوم الاثنين، وتمكنت الشرطة البلجيكية من إلقاء القبض على المهاجم.
وأظهر مقاطع فيديو متداولة على "تويتر" لحظة إلقاء القبض على منفذ الهجوم بعدما أحاط به رجال الشرطة.
وذكرت صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية أن الحادث وقع في الحي الذي يضم الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الشرطة أكدت أن منفذه مصاب باضطراب عقلي.
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
مقتل قس وإصابة 4 آخرين في حادث طعن داخل كنيسة بجنوب إسبانيا
25 يناير, 19:58 GMT
وقالت الشرطة إن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة، مشيرة إلى أنه تسبب في تعطيل حركة المترو لساعات وأجبر مئات الركاب على استقلال الحافلات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала