https://sputnikarabic.ae/20230130/إصابة-3-أشخاص-خلال-هجوم-بسكين-في-بروكسل-1072896752.html
إصابة 3 أشخاص خلال هجوم بسكين في بروكسل
إصابة 3 أشخاص خلال هجوم بسكين في بروكسل
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل هجوم بسكين مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، حالة أحدهم خطيرة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T21:49+0000
2023-01-30T21:49+0000
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وقع الهجوم في محطة مترو شومان في بروكسل، اليوم الاثنين، وتمكنت الشرطة البلجيكية من إلقاء القبض على المهاجم.وأظهر مقاطع فيديو متداولة على "تويتر" لحظة إلقاء القبض على منفذ الهجوم بعدما أحاط به رجال الشرطة.وذكرت صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية أن الحادث وقع في الحي الذي يضم الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الشرطة أكدت أن منفذه مصاب باضطراب عقلي.وقالت الشرطة إن دوافع الهجوم لا تزال غير معروفة، مشيرة إلى أنه تسبب في تعطيل حركة المترو لساعات وأجبر مئات الركاب على استقلال الحافلات.
https://sputnikarabic.ae/20230125/مقتل-قسيس-وإصابة-4-آخرين-في-حادث-طعن-داخل-كنيسة-بجنوب-إسبانيا--1072715478.html
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إصابة 3 أشخاص خلال هجوم بسكين في بروكسل
21:49 GMT 30.01.2023 (تم التحديث: 21:53 GMT 30.01.2023) تابعنا عبر
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل هجوم بسكين مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، حالة أحدهم خطيرة.
وقع الهجوم
في محطة مترو شومان في بروكسل، اليوم الاثنين، وتمكنت الشرطة البلجيكية من إلقاء القبض على المهاجم.
وأظهر مقاطع فيديو متداولة على "تويتر" لحظة إلقاء القبض على منفذ الهجوم بعدما أحاط به رجال الشرطة.
وذكرت صحيفة "بروكسل تايمز" البلجيكية أن الحادث وقع في الحي
الذي يضم الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الشرطة أكدت أن منفذه مصاب باضطراب عقلي.
وقالت الشرطة إن دوافع الهجوم
لا تزال غير معروفة، مشيرة إلى أنه تسبب في تعطيل حركة المترو لساعات وأجبر مئات الركاب على استقلال الحافلات.