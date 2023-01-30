عربي
https://sputnikarabic.ae/20230130/المجاعة-تهدد-22-مليون-شخص-في-القرن-الأفريقي-1072879904.html
المجاعة تهدد 22 مليون شخص في القرن الأفريقي
المجاعة تهدد 22 مليون شخص في القرن الأفريقي
يواجه نحو 22 مليون شخص من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا مروراً بالصومال، خطر المجاعة بسبب الجفاف. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T13:32+0000
2023-01-30T13:32+0000
جفاف
مجاعة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102268/00/1022680055_0:35:3600:2060_1920x0_80_0_0_7caef5df6d86f6b93910b1bc53bbea6f.jpg
وتعاني المنطقة من جفاف غير مسبوق منذ نهاية عام 2020، ومن المتوقع أن يستمر خلال الأشهر المقبلة.وذكرت وكالة "فرانس برس" أن عدد الأشخاص المهددين بخطر الجوع في منطقة القرن الأفريقي تضاعف تقريبا منذ بداية العام الماضي، حيث كان يبلغ 13 مليون نسمة.وفي الوقت الحالي، يعاني 5,6 مليون شخص من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" بالصومال، و12 مليون بإثيوبيا، و4,3 مليون في كينيا.وبحسب الأمم المتحدة يعيش سكان هذه المنطقة بشكل رئيسي على تربية المواشي والزراعة.وذكر أحدث تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي والذي نُشر في 23 كانون الثاني/يناير، أن أكثر من 1,7 مليون شخص اجبروا على ترك منازلهم بحثا عن الماء والطعام.وتعد منطقة القرن الأفريقي من أكثر المناطق في العالم تضررا بسبب التغيّر المناخي.ونتجت الموجة الحالية من الجفاف عن شحّ الأمطار خلال 5 مواسم متتالية منذ نهاية عام 2020، وهو أمر غير مسبوق منذ 40 عاما على الأقل.
https://sputnikarabic.ae/20221014/ملك-المغرب-يعلن-أن-بلاده-تمر-بفترة-جفاف-حاد-1069035826.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102268/00/1022680055_233:0:3433:2400_1920x0_80_0_0_18faebed1edd97adf0dc10ac385bff36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جفاف, مجاعة
جفاف, مجاعة

المجاعة تهدد 22 مليون شخص في القرن الأفريقي

13:32 GMT 30.01.2023
© flickr.com / UN Photo/Stuart Priceمجاعة
مجاعة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© flickr.com / UN Photo/Stuart Price
تابعنا عبرTelegram
يواجه نحو 22 مليون شخص من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا مروراً بالصومال، خطر المجاعة بسبب الجفاف.
وتعاني المنطقة من جفاف غير مسبوق منذ نهاية عام 2020، ومن المتوقع أن يستمر خلال الأشهر المقبلة.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن عدد الأشخاص المهددين بخطر الجوع في منطقة القرن الأفريقي تضاعف تقريبا منذ بداية العام الماضي، حيث كان يبلغ 13 مليون نسمة.
ملك المغرب محمد السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
ملك المغرب يعلن أن بلاده تمر بفترة جفاف حاد
14 أكتوبر 2022, 16:57 GMT
وفي الوقت الحالي، يعاني 5,6 مليون شخص من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" بالصومال، و12 مليون بإثيوبيا، و4,3 مليون في كينيا.
وبحسب الأمم المتحدة يعيش سكان هذه المنطقة بشكل رئيسي على تربية المواشي والزراعة.
وذكر أحدث تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي والذي نُشر في 23 كانون الثاني/يناير، أن أكثر من 1,7 مليون شخص اجبروا على ترك منازلهم بحثا عن الماء والطعام.
وتعد منطقة القرن الأفريقي من أكثر المناطق في العالم تضررا بسبب التغيّر المناخي.
ونتجت الموجة الحالية من الجفاف عن شحّ الأمطار خلال 5 مواسم متتالية منذ نهاية عام 2020، وهو أمر غير مسبوق منذ 40 عاما على الأقل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала