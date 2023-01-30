https://sputnikarabic.ae/20230130/المجاعة-تهدد-22-مليون-شخص-في-القرن-الأفريقي-1072879904.html
المجاعة تهدد 22 مليون شخص في القرن الأفريقي
المجاعة تهدد 22 مليون شخص في القرن الأفريقي
يواجه نحو 22 مليون شخص من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا مروراً بالصومال، خطر المجاعة بسبب الجفاف. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T13:32+0000
2023-01-30T13:32+0000
2023-01-30T13:32+0000
جفاف
مجاعة
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وتعاني المنطقة من جفاف غير مسبوق منذ نهاية عام 2020، ومن المتوقع أن يستمر خلال الأشهر المقبلة.وذكرت وكالة "فرانس برس" أن عدد الأشخاص المهددين بخطر الجوع في منطقة القرن الأفريقي تضاعف تقريبا منذ بداية العام الماضي، حيث كان يبلغ 13 مليون نسمة.وفي الوقت الحالي، يعاني 5,6 مليون شخص من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" بالصومال، و12 مليون بإثيوبيا، و4,3 مليون في كينيا.وبحسب الأمم المتحدة يعيش سكان هذه المنطقة بشكل رئيسي على تربية المواشي والزراعة.وذكر أحدث تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي والذي نُشر في 23 كانون الثاني/يناير، أن أكثر من 1,7 مليون شخص اجبروا على ترك منازلهم بحثا عن الماء والطعام.وتعد منطقة القرن الأفريقي من أكثر المناطق في العالم تضررا بسبب التغيّر المناخي.ونتجت الموجة الحالية من الجفاف عن شحّ الأمطار خلال 5 مواسم متتالية منذ نهاية عام 2020، وهو أمر غير مسبوق منذ 40 عاما على الأقل.
https://sputnikarabic.ae/20221014/ملك-المغرب-يعلن-أن-بلاده-تمر-بفترة-جفاف-حاد-1069035826.html
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جفاف, مجاعة
المجاعة تهدد 22 مليون شخص في القرن الأفريقي
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يواجه نحو 22 مليون شخص من جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا مروراً بالصومال، خطر المجاعة بسبب الجفاف.
وتعاني المنطقة من جفاف غير مسبوق منذ نهاية عام 2020، ومن المتوقع أن يستمر خلال الأشهر المقبلة.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن عدد الأشخاص المهددين بخطر الجوع
في منطقة القرن الأفريقي تضاعف تقريبا منذ بداية العام الماضي، حيث كان يبلغ 13 مليون نسمة.
14 أكتوبر 2022, 16:57 GMT
وفي الوقت الحالي، يعاني 5,6 مليون شخص من "انعدام الأمن الغذائي الحاد" بالصومال، و12 مليون بإثيوبيا، و4,3 مليون في كينيا.
وبحسب الأمم المتحدة يعيش سكان هذه المنطقة بشكل رئيسي على تربية المواشي والزراعة.
وذكر أحدث تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي والذي نُشر في 23 كانون الثاني/يناير، أن أكثر من 1,7 مليون شخص اجبروا على ترك منازلهم بحثا عن الماء والطعام.
وتعد منطقة القرن الأفريقي من أكثر المناطق في العالم تضررا بسبب التغيّر المناخي.
ونتجت الموجة الحالية من الجفاف
عن شحّ الأمطار خلال 5 مواسم متتالية منذ نهاية عام 2020، وهو أمر غير مسبوق منذ 40 عاما على الأقل.