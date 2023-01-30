https://sputnikarabic.ae/20230130/خبير-يستبعد-توقف-تركيا-عن-استيراد-الغاز-الروسي-بحلول-2030-1072879100.html

خبير يستبعد توقف تركيا عن استيراد الغاز الروسي بحلول 2030

خبير يستبعد توقف تركيا عن استيراد الغاز الروسي بحلول 2030

استبعد الخبير في شركة "بي كا إس مير" الروسية للاستثمارات، إيغور غالاكتيونوف، توقف تركيا عن استيراد الغاز الروسي بحلول عام 2030. 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T13:07+0000

2023-01-30T13:07+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال غالكتيونوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، حول اعتزام تركيا الاستغناء عن الغاز الروسي بحلول عام 2030: "لا يرجح أن تتمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكامل في غضون سبع سنوات".وأضاف الخبير أنه "إذا نظرت إلى المؤشر العام لاستهلاك الغاز [في تركيا]، بما في ذلك في الصناعة، فإن قاعدة الموارد في البحر الأسود بحجم 710 مليارات متر مكعب تغطي 11-13 عاما فقط من الاستهلاك، وأن البلاد في الوقت الحالي، تعتمد بنسبة 100 في المئة تقريبا على الواردات".وقال المدير العام لشركة التنقيب عن النفط التركية (تباو)، مليح خان بيلغين، قبل ذلك، إن أنقرة تعتزم إلغاء الاعتماد على إمدادات الغاز بحلول عام 2030، ومن الجدير بالذكر، أن روسيا من أكبر موردي الغاز لتركيا بنسبة 44%.وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، اليوم الاثنين، أن اجتماع الدول المستهلكة والموردة عن طريق "منصة الغاز" سيعقد يومي 14 و15 فبراير/ شباط، في إسطنبول.وقال الوزير إنه من المقرر خلال الاجتماع المقبل مناقشة إنشاء "منصة غاز" على الأراضي التركية لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، وهو اقتراح طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال دونمز خلال مؤتمر في إسطنبول: "من المقرر عقد قمة دولية في إسطنبول حول مشروع "منصة الغاز" من 14 إلى 15 فبراير".وأصدر الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، توجيهات بالعمل بالتفصيل وبسرعة، على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا؛ لكي يمكن من خلاله لروسيا نقل الغاز من "التيار الشمالي"، عبر منطقة البحر الأسود وتركيا.

https://sputnikarabic.ae/20230118/-إعلام-تركيا-تسرع-في-تجهيز-البنية-التحتية-لـمنصة-الغاز-1072410544.html

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