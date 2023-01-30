https://sputnikarabic.ae/20230130/ريابكوف-لا-جدوى-من-التحدث-مع-كييف-ومحركيها-بعد-قرار-واشنطن-تزويد-أوكرانيا-بالدبابات-1072855092.html
ريابكوف: "لا جدوى" من التحدث مع كييف ومحركيها بعد قرار واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات
ريابكوف: "لا جدوى" من التحدث مع كييف ومحركيها بعد قرار واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات
اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأنه "لا جدوى" من التحدث مع النظام الدمية في كييف ومحركيه بعد قرار واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T04:50+0000
2023-01-30T04:50+0000
2023-01-30T04:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيرغي ريابكوف
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "موقفنا من هذه المسألة معروف جيدًا، وفق اعتقادي لواشنطن أيضًا نحن على استعداد لدراسة أي مبادرات جادة لحل الأزمة الأوكرانية، ولكن حتى الآن لم يقم أحد بصياغتها".كان ريابكوف قال خلال نفس الحوار، إن واشنطن تستفيد إلى حد كبير من الصراع الأوكراني، لا سيما من إمدادات الأسلحة من الدول الأوروبية إلى كييف.وأضاف ريابكوف "من الواضح أن الولايات المتحدة ليست فقط العامل الرئيسي في الأزمة الأوكرانية، ولكن أيضا المستفيد الرئيسي منها".وأشار إلى أن "واشنطن تعتبر أوكرانيا ساحة اختبار لمنتجاتها الصناعية العسكرية، حيث يتم اختبار أنظمة الأسلحة المختلفة وطرق استخدامها، بما في ذلك الأنظمة الحديثة بعيدة المدى.. لمقاومة الأسلحة الروسية".وكشف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه من خلال سحب المعدات العسكرية من أوروبا، وإرسالها "للتخلص منها" إلى أوكرانيا، من المتوقع أن تفرض واشنطن على الأوروبيين عقودا جديدة بمليارات الدولارات لشراء منتجات عسكرية أمريكية.وحذر ريابكوف من أن هذه "اللعبة الساخرة" "ستنتهي بشكل سيء" بالنسبة للمتورطين.وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الخميس الماضي، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من الدول الغربية تشهد على مشاركتها المباشرة والمتزايدة في الصراع.يوم الأربعاء الماضي، التزمت ألمانيا بإرسال 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، بعد أن تم دفعها مرارا وتكرارا للقيام بذلك من قبل بعض حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20230130/ريابكوف-يقول-إن-الولايات-المتحدة-المستفيد-الرئيسي-من-الأزمة-الأوكرانية-1072854700.html
https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي ريابكوف, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
سيرغي ريابكوف, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
ريابكوف: "لا جدوى" من التحدث مع كييف ومحركيها بعد قرار واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات
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اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بأنه "لا جدوى" من التحدث مع النظام الدمية في كييف ومحركيه بعد قرار واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "موقفنا من هذه المسألة معروف جيدًا
، وفق اعتقادي لواشنطن أيضًا نحن على استعداد لدراسة أي مبادرات جادة لحل الأزمة الأوكرانية، ولكن حتى الآن لم يقم أحد بصياغتها".
وكشف أنه "في ظل الظروف الحالية عندما أعلنت واشنطن قرارها بتزويد كييف بالدبابات، فضلا عن تنافس أتباعها بما في ذلك أوتاوا على كمية توريد المركبات المدرعة لأوكرانيا، وخاصة القديمة منها، فإنه من غير المجدي ليس فقط التحدث مع الأوكرونازية، ولكن أيضًا مع محرّكي نظام الدمية فيها (الغربيين)".
كان ريابكوف قال خلال نفس الحوار، إن واشنطن تستفيد إلى حد كبير من الصراع الأوكراني، لا سيما من إمدادات الأسلحة من الدول الأوروبية إلى كييف.
وأضاف ريابكوف "من الواضح أن الولايات المتحدة ليست فقط العامل الرئيسي في الأزمة الأوكرانية، ولكن أيضا المستفيد الرئيسي منها
".
وأشار إلى أن "واشنطن تعتبر أوكرانيا ساحة اختبار لمنتجاتها الصناعية العسكرية، حيث يتم اختبار أنظمة الأسلحة المختلفة وطرق استخدامها، بما في ذلك الأنظمة الحديثة بعيدة المدى.. لمقاومة الأسلحة الروسية".
وكشف نائب وزير الخارجية الروسي، أنه من خلال سحب المعدات العسكرية من أوروبا، وإرسالها "للتخلص منها" إلى أوكرانيا، من المتوقع أن تفرض واشنطن على الأوروبيين عقودا جديدة بمليارات الدولارات لشراء منتجات عسكرية أمريكية.
وحذر ريابكوف من أن هذه "اللعبة الساخرة" "ستنتهي بشكل سيء" بالنسبة للمتورطين.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الخميس الماضي، إن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من الدول الغربية تشهد على مشاركتها المباشرة والمتزايدة في الصراع.
يوم الأربعاء الماضي، التزمت ألمانيا بإرسال 14 دبابة من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، بعد أن تم دفعها مرارا وتكرارا للقيام بذلك من قبل بعض حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.