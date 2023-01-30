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Мобилизованный военнослужащий стреляет из ручного гранатомета РПГ-7 на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230130/زيلينسكي-وضعنا-في-أرتيوموفسك-وأوغليدار-صعب-للغاية-1072854391.html
زيلينسكي: وضعنا في أرتيوموفسك وأوغليدار "صعب للغاية"
زيلينسكي: وضعنا في أرتيوموفسك وأوغليدار "صعب للغاية"
وصف فلاديمير زيلينسكي، وضع القوات الأوكرانية في مدينتي أرتيوموفسك، وأوغليدار بجمهورية دونيتسك، بأنه "صعب للغاية". 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T00:35+0000
2023-01-30T00:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
زيلينسكي
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو، "الوضع صعب للغاية في باخموت (أرتيوموفسك) وأوغليدار ومناطق أخرى في مقاطعة دونيتسك. هناك هجمات روسية مستمرة ومحاولات مستمرة لاختراق دفاعاتنا".وتقع أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني – باخموت) شمال مدينة غورلوفكا، في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية، وهي مركز نقل وإمداد مهم لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.يأتي ذلك في الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا.وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق سومي، بولتافا، خاركوف، ميكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20230127/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, العالم
أخبار أوكرانيا, زيلينسكي, العالم

زيلينسكي: وضعنا في أرتيوموفسك وأوغليدار "صعب للغاية"

00:35 GMT 30.01.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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وصف فلاديمير زيلينسكي، وضع القوات الأوكرانية في مدينتي أرتيوموفسك، وأوغليدار بجمهورية دونيتسك، بأنه "صعب للغاية".
موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو، "الوضع صعب للغاية في باخموت (أرتيوموفسك) وأوغليدار ومناطق أخرى في مقاطعة دونيتسك. هناك هجمات روسية مستمرة ومحاولات مستمرة لاختراق دفاعاتنا".
وأضاف"علينا تسريع الأحداث، والإسراع بالإمدادات وإتاحة خيارات أسلحة جديدة لأوكرانيا".
وتقع أرتيوموفسك (الاسم الأوكراني – باخموت) شمال مدينة غورلوفكا، في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية، وهي مركز نقل وإمداد مهم لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
يأتي ذلك في الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، في وقت متأخر من ليل الأحد، في أغلب مناطق أوكرانيا.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
27 يناير, 15:12 GMT
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مناطق سومي، بولتافا، خاركوف، ميكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.
كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.
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