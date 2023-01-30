https://sputnikarabic.ae/20230130/مشكلة-كبيرة-تواجه-الدول-التي-تشتري-طائرات-وتجعلها-تحت-رحمة-أمريكا-1072886201.html
مشكلة كبيرة تواجه الدول التي تشتري طائرات "35-F" وتجعلها تحت رحمة أمريكا
مشكلة كبيرة تواجه الدول التي تشتري طائرات "35-F" وتجعلها تحت رحمة أمريكا
قد يكون ما يحيط بطائرات "F-35" الأمريكية من شكوك حول أخطائها المتكررة، أهون مما كشفه سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة الشركة التركية الرائدة في صناعة الطائرات... 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T16:07+0000
2023-01-30T16:07+0000
2023-01-30T16:07+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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فالطائرة الشبحية التي تروجها أمريكا كأحدث وأقوى طائرة في العالم، رغم حوادثها المتكررة، لا يمكن لمشتريها استخدامها من دون إذن واشنطن، وفق ما قاله بيرقدار للإعلام التركي.ويذكر أن الولايات المتحدة ألغت برنامج تزويد تركيا بطائرات F-35 بعد شرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية المضادة للجو.وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن عدم وفائها بالتعهدات لأنقرة بشأن تسليم مقاتلات "إف-16" و"إف-35".ورغم أن الولايات المتحدة تخطط لامتلاك ألفين و500 طائرة "إف 35" ضمن برنامج تصل تكلفته إلى 1.7 تريليون دولار، إلا أن تلك الطائرة تواجه كوارث متتالية جميعها تشير إلى أن الطائرة الأغلى في العالم ربما لا تصلح للقتال.
https://sputnikarabic.ae/20211118/حوادث-إف-35-تتوالى-ماذا-تفعل-أمريكا-بحطام-مقاتلاتها-الشبحية؟-1050736619.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
مشكلة كبيرة تواجه الدول التي تشتري طائرات "35-F" وتجعلها تحت رحمة أمريكا
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قد يكون ما يحيط بطائرات "F-35" الأمريكية من شكوك حول أخطائها المتكررة، أهون مما كشفه سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس إدارة الشركة التركية الرائدة في صناعة الطائرات المسيرة.
فالطائرة الشبحية التي تروجها أمريكا كأحدث وأقوى طائرة في العالم، رغم حوادثها المتكررة
، لا يمكن لمشتريها استخدامها من دون إذن واشنطن، وفق ما قاله بيرقدار للإعلام التركي
.
"عندما يتعلق الأمر بمسألة الدفاع، فإن سيادة الدول تصبح ممكنة فقط عندما تعتمد على تقنياتها الخاصة. انظروا إلى المشكلات التي تعاني منها الدول التي تشتري طائرات F-35. إنهم يعترفون بعدم إمكانية استخدام هذه الطائرات من دون موافقة الولايات المتحدة".
18 نوفمبر 2021, 10:00 GMT
ويشدد بيرقدار على ضرورة أن تستقل الدول في إنتاج سلاحها دون الاعتماد على غيرها لأن "أحدث التكنولوجيات التي نشتريها من الخارج هي أسوأ بكثير من التقنيات التي ننتجها بنفسنا. وهذا يعني أن الدولة تشتري مع التكنولوجيا المتقدمة الأغلال والقيود. لذلك أعتقد أن الحل الأفضل في هذا المجال هو المسار المستقل".
ويذكر أن الولايات المتحدة ألغت برنامج تزويد تركيا بطائرات F-35 بعد شرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية المضادة للجو.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن عدم وفائها بالتعهدات
لأنقرة بشأن تسليم مقاتلات "إف-16" و"إف-35".
ورغم أن الولايات المتحدة تخطط لامتلاك ألفين و500 طائرة "إف 35" ضمن برنامج تصل تكلفته إلى 1.7 تريليون دولار، إلا أن تلك الطائرة تواجه كوارث متتالية جميعها تشير إلى أن الطائرة الأغلى في العالم ربما لا تصلح للقتال.