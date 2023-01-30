https://sputnikarabic.ae/20230130/واشنطن-إسرائيل-تستوفي-في-العام-الحالي-متطلبات-إعفاء-مواطنيها-من-التأشيرة-1072875706.html

واشنطن: إسرائيل تستوفي في العام الحالي متطلبات إعفاء مواطنيها من التأشيرة

واشنطن: إسرائيل تستوفي في العام الحالي متطلبات إعفاء مواطنيها من التأشيرة

أعلن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توم نيدس، اليوم الاثنين، أن إسرائيل حققت أحد الشروط الرئيسية في برنامج الإعفاء من التأشيرة للولايات المتحدة. 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T11:36+0000

2023-01-30T11:36+0000

2023-01-30T11:36+0000

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وأعلن السفير أنه خلال عام 2022، انخفض معدل رفض طلبات التأشيرة الإسرائيلية إلى أقل من 3%. ومع ذلك، فإن الرقم المنخفض الذي طال انتظاره لا يضمن قبول إسرائيل بالفعل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.يعد خفض نسبة رفض التأشيرات إلى أقل من 3% أحد الشروط الرئيسية لدخول إسرائيل إلى برنامج إعفاء مواطنيها من تأشيرة الولايات المتحدة.قالت سفارة الولايات المتحدة في بيان إن هذا شرط واحد فقط يجب أن تفي به إسرائيل وأنه يجب استيفاء شروط إضافية من أجل الحصول على الإعفاء من التأشيرة.وجاء في البيان: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في وقت قصير. الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بحاجة للتصرف وإقرار ثلاثة قوانين حتى تتمكن إسرائيل من الدخول في برنامج الإعفاء من التأشيرة".أكدت السفارة الأمريكية أنه يجب على إسرائيل والولايات المتحدة الاتفاق على سلسلة من التفاصيل الفنية المتعلقة بنقل المعلومات وفحص الركاب.وفي البيان، تم التأكيد أن نافذة الفرصة لدخول برنامج الإعفاء من التأشيرة ستغلق في سبتمبر/أيلول المقبل، وبحلول ذلك الوقت لا بد من استكمال التشريعات والخطوات الفنية، بحسب موقع "واللا" العبري.ذكرت سفارة الولايات المتحدة أن شرطًا آخر يجب على إسرائيل الوفاء به هو المعاملة بالمثل. يتعلق هذا الشرط بإزالة القيود المفروضة على دخول الفلسطينيين الأمريكيين والعرب الأمريكيين إلى إسرائيل والخروج منها.وأكدت سفارة الولايات المتحدة "نريد أن نتلقى نفس المعاملة وحرية الحركة لجميع المواطنين الأمريكيين بغض النظر عن الدين أو العرق".صرحت السفارة الأمريكية أنه من أجل تلبية هذا الشرط، يجب على إسرائيل السماح للفلسطينيين الذين يحملون جواز سفر أمريكيا بالسفر من مطار بن غوريون والهبوط هناك - وهو أمر غير مسموح لهم به اليوم.ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بالبيان الأمريكي، وقال: "هذه أخبار جيدة لجميع مواطني إسرائيل. أقدر أنه سيتمكن الإسرائيليون هذا العام بالفعل من زيارة الولايات المتحدة دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة من السفارة الأمريكية".وشكر الوزير الرئيس الأمريكي جو بايدن على "دعمه وقيادته في منح الإعفاءات من التأشيرات للإسرائيليين".

https://sputnikarabic.ae/20210826/تفاهمات-لإعفاء-الإسرائيليين-من-التأشيرات-لدخول-أمريكا-1049946818.html

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