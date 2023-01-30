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https://sputnikarabic.ae/20230130/وزير-الطاقة-السعودي-المملكة-تستهدف-زيادة-إنتاج-الغاز-بنسبة-60-1072894139.html
وزير الطاقة السعودي: المملكة تستهدف زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60%
وزير الطاقة السعودي: المملكة تستهدف زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60%
قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة تخطط لتصدير الهيدروجين وزيادة إنتاجها من النفط والغاز. 30.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-30T19:39+0000
2023-01-30T19:39+0000
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جاء ذلك خلال افتتاح معرض "اكتفاء 2023"، الذي تنظمه المملكة، حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الإثنين.وقال ابن سلمان: "المملكة تعمل على زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 60 في المائة"، مشيرا إلى أنه سيتم مد خطوط لنقله بطول 4 آلاف كيلومتر.وأوضح وزير الطاقة السعودي أن المملكة أطلقت "مختبر الطاقة" باستثمارات تصل إلى مليار دولار.ولفت إلى أن المملكة تعتزم تأمين إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق وتصديره للعالم ضمن مصادر الطاقة النظيفة.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الخليج

وزير الطاقة السعودي: المملكة تستهدف زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60%

19:39 GMT 30.01.2023
© AFP 2023 / EZEQUIEL BECERRAإنتاج الهيدروجين الأخضر
إنتاج الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / EZEQUIEL BECERRA
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قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، إن المملكة تخطط لتصدير الهيدروجين وزيادة إنتاجها من النفط والغاز.
جاء ذلك خلال افتتاح معرض "اكتفاء 2023"، الذي تنظمه المملكة، حسبما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الإثنين.
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وقال ابن سلمان: "المملكة تعمل على زيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 60 في المائة"، مشيرا إلى أنه سيتم مد خطوط لنقله بطول 4 آلاف كيلومتر.
وأوضح وزير الطاقة السعودي أن المملكة أطلقت "مختبر الطاقة" باستثمارات تصل إلى مليار دولار.
ولفت إلى أن المملكة تعتزم تأمين إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق وتصديره للعالم ضمن مصادر الطاقة النظيفة.
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