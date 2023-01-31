https://sputnikarabic.ae/20230131/أمريكا-تدين-بشدة-التفجير-الانتحاري-بمسجد-بيشاور-في-باكستان-1072931343.html
أمريكا تدين بشدة التفجير الانتحاري بمسجد بيشاور في باكستان
أمريكا تدين بشدة التفجير الانتحاري بمسجد بيشاور في باكستان
دان البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الهجوم الانتحاري "غير المعقول"، على مسجد في مدينة بيشاور بباكستان، والذي أدى لمقتل العشرات. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T19:39+0000
2023-01-31T19:39+0000
2023-01-31T19:39+0000
أخبار باكستان
تفجير انتحاري
مسجد
أخبار العالم الآن
بيشاور
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وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي"، بحسب "فرانس برس".وأضافت: "الإرهاب لا يمكن الدفاع عنه واستهداف المصلين غير معقول. الولايات المتحدة تقف على استعداد لتقديم الدعم لباكستان في جهودها من أجل التعافي".وأظهرت أحدث إحصائية أن عدد ضحايا التفجير الذي استهدف مسجدا مزدحما بالمصلين ارتفع إلى 100 شخص.ونفذ التفجير انتحاري أمس الإثنين ، ونتيجة للانفجار انهار جزء المسجد وسقط سقفه على المصلين.يأتي ذلك بعد أيام من إعلان قوات الأمن الباكستانية ضبط شبكة من الانتحاريين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في تقارير لها يوم السبت.وقالت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مسؤولين أمنيين، "إن الأجهزة الأمنية نفذت سلسلة من العمليات خلال الأسبوع الماضي بعد حصولها على معلومات استخباراتية عن وجود شبكة من الانتحاريين".
https://sputnikarabic.ae/20230131/باكستان-ارتفاع-حصيلة-قتلى-تفجير-مسجد-بيشاور-إلى-83-قتيلا-1072899230.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار باكستان, تفجير انتحاري, مسجد, أخبار العالم الآن, بيشاور
أخبار باكستان, تفجير انتحاري, مسجد, أخبار العالم الآن, بيشاور
أمريكا تدين بشدة التفجير الانتحاري بمسجد بيشاور في باكستان
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دان البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الهجوم الانتحاري "غير المعقول"، على مسجد في مدينة بيشاور بباكستان، والذي أدى لمقتل العشرات.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي
"، بحسب "فرانس برس".
وأضافت: "الإرهاب لا يمكن الدفاع عنه واستهداف المصلين غير معقول. الولايات المتحدة تقف على استعداد لتقديم الدعم لباكستان في جهودها من أجل التعافي".
وأظهرت أحدث إحصائية أن عدد ضحايا التفجير الذي استهدف مسجدا مزدحما بالمصلين ارتفع إلى 100 شخص.
ونفذ التفجير انتحاري أمس الإثنين ، ونتيجة للانفجار انهار جزء المسجد وسقط سقفه على المصلين.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان قوات الأمن الباكستانية ضبط شبكة من الانتحاريين
، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في تقارير لها يوم السبت.
وقالت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مسؤولين أمنيين، "إن الأجهزة الأمنية نفذت سلسلة من العمليات خلال الأسبوع الماضي بعد حصولها على معلومات استخباراتية عن وجود شبكة من الانتحاريين".