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https://sputnikarabic.ae/20230131/أمريكا-تدين-بشدة-التفجير-الانتحاري-بمسجد-بيشاور-في-باكستان-1072931343.html
أمريكا تدين بشدة التفجير الانتحاري بمسجد بيشاور في باكستان
أمريكا تدين بشدة التفجير الانتحاري بمسجد بيشاور في باكستان
دان البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الهجوم الانتحاري "غير المعقول"، على مسجد في مدينة بيشاور بباكستان، والذي أدى لمقتل العشرات. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T19:39+0000
2023-01-31T19:39+0000
أخبار باكستان
تفجير انتحاري
مسجد
أخبار العالم الآن
بيشاور
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وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي"، بحسب "فرانس برس".وأضافت: "الإرهاب لا يمكن الدفاع عنه واستهداف المصلين غير معقول. الولايات المتحدة تقف على استعداد لتقديم الدعم لباكستان في جهودها من أجل التعافي".وأظهرت أحدث إحصائية أن عدد ضحايا التفجير الذي استهدف مسجدا مزدحما بالمصلين ارتفع إلى 100 شخص.ونفذ التفجير انتحاري أمس الإثنين ، ونتيجة للانفجار انهار جزء المسجد وسقط سقفه على المصلين.يأتي ذلك بعد أيام من إعلان قوات الأمن الباكستانية ضبط شبكة من الانتحاريين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في تقارير لها يوم السبت.وقالت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مسؤولين أمنيين، "إن الأجهزة الأمنية نفذت سلسلة من العمليات خلال الأسبوع الماضي بعد حصولها على معلومات استخباراتية عن وجود شبكة من الانتحاريين".
https://sputnikarabic.ae/20230131/باكستان-ارتفاع-حصيلة-قتلى-تفجير-مسجد-بيشاور-إلى-83-قتيلا-1072899230.html
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أخبار باكستان, تفجير انتحاري, مسجد, أخبار العالم الآن, بيشاور
أخبار باكستان, تفجير انتحاري, مسجد, أخبار العالم الآن, بيشاور

أمريكا تدين بشدة التفجير الانتحاري بمسجد بيشاور في باكستان

19:39 GMT 31.01.2023
© AFP 2023 / ABDUL MAJEEDانتشار الشرطة الباكستانية بعد انفجار في مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية.
انتشار الشرطة الباكستانية بعد انفجار في مسجد في مدينة بيشاور الباكستانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / ABDUL MAJEED
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دان البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الهجوم الانتحاري "غير المعقول"، على مسجد في مدينة بيشاور بباكستان، والذي أدى لمقتل العشرات.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي"، بحسب "فرانس برس".
باكستان .. ضحايا الانفجار في حطام مسجد داخل مقر الشرطة في بيشاور 30 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
باكستان... ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مسجد بيشاور إلى 83
04:54 GMT
وأضافت: "الإرهاب لا يمكن الدفاع عنه واستهداف المصلين غير معقول. الولايات المتحدة تقف على استعداد لتقديم الدعم لباكستان في جهودها من أجل التعافي".
وأظهرت أحدث إحصائية أن عدد ضحايا التفجير الذي استهدف مسجدا مزدحما بالمصلين ارتفع إلى 100 شخص.
ونفذ التفجير انتحاري أمس الإثنين ، ونتيجة للانفجار انهار جزء المسجد وسقط سقفه على المصلين.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان قوات الأمن الباكستانية ضبط شبكة من الانتحاريين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في تقارير لها يوم السبت.
وقالت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مسؤولين أمنيين، "إن الأجهزة الأمنية نفذت سلسلة من العمليات خلال الأسبوع الماضي بعد حصولها على معلومات استخباراتية عن وجود شبكة من الانتحاريين".
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