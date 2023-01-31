https://sputnikarabic.ae/20230131/باكستان-ارتفاع-حصيلة-قتلى-تفجير-مسجد-بيشاور-إلى-83-قتيلا-1072899230.html
باكستان... ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مسجد بيشاور إلى 83
باكستان... ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مسجد بيشاور إلى 83
ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية، الاثنين، إلى 83 قتيلا، وفقا لوكالة "فرانس برس". 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T04:54+0000
2023-01-31T04:54+0000
2023-01-31T05:15+0000
باكستان
أخبار باكستان
تفجير المساجد والكنائس
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العالم
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وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد الضحايا 72 قتيلا و157 مصابا.ووقع الانفجار في المسجد، يوم الاثنين، حوالي الساعة (13.40- 11.40 بتوقيت غرينتش) أثناء الصلاة.وبحسب شهود عيان، كان هناك أعداد كبيرة في المسجد، معظمهم من ممثلي الشرطة والجيش ومن وحدة الألغام.ونفذ التفجير انتحاري، ونتيجة للانفجار انهار جزء المسجد وسقط سقفه على المصلين.يأتي ذلك بعد أيام من إعلان قوات الأمن الباكستانية ضبط شبكة من الانتحاريين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في تقارير لها يوم السبت.وقالت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مسؤولين أمنيين، "إن الأجهزة الأمنية نفذت سلسلة من العمليات خلال الأسبوع الماضي بعد حصولها على معلومات استخباراتية عن وجود شبكة من الانتحاريين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
باكستان, أخبار باكستان, تفجير المساجد والكنائس, تفجير انتحاري, العالم
باكستان, أخبار باكستان, تفجير المساجد والكنائس, تفجير انتحاري, العالم
باكستان... ارتفاع حصيلة قتلى تفجير مسجد بيشاور إلى 83
04:54 GMT 31.01.2023 (تم التحديث: 05:15 GMT 31.01.2023) تابعنا عبر
ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية، الاثنين، إلى 83 قتيلا، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وكانت آخر حصيلة معلنة
لعدد الضحايا 72 قتيلا و157 مصابا.
ووقع الانفجار في المسجد، يوم الاثنين، حوالي الساعة (13.40- 11.40 بتوقيت غرينتش) أثناء الصلاة.
وبحسب شهود عيان، كان هناك أعداد كبيرة في المسجد، معظمهم من ممثلي الشرطة والجيش ومن وحدة الألغام.
ونفذ التفجير انتحاري، ونتيجة للانفجار انهار جزء المسجد وسقط سقفه على المصلين.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان قوات الأمن الباكستانية ضبط شبكة من الانتحاريين
، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في تقارير لها يوم السبت.
وقالت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مسؤولين أمنيين، "إن الأجهزة الأمنية نفذت سلسلة من العمليات خلال الأسبوع الماضي بعد حصولها على معلومات استخباراتية عن وجود شبكة من الانتحاريين".