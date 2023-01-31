https://sputnikarabic.ae/20230131/باتروشيف-يبحث-مع-وزير-الخارجية-المصري-الأمن-الإقليمي-والدولي-1072925364.html

باتروشيف يبحث مع وزير الخارجية المصري الأمن الإقليمي والدولي

باتروشيف يبحث مع وزير الخارجية المصري الأمن الإقليمي والدولي

عقد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اليوم الثلاثاء اجتماعا في موسكو مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T15:28+0000

2023-01-31T15:28+0000

2023-01-31T15:28+0000

روسيا

مصر

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وذكرت الخدمة الصحفية لجهاز مجلس الأمن الروسي، أنه تم "بحث قضايا التعاون الثنائي الروسي المصري، وكذلك التفاعل بين موسكو والقاهرة في مجال ضمان الأمن الإقليمي والدولي".وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف اليوم الثلاثاء، بأنه تلقى من وزير الخارجية المصري سامح شكري "رسالة محددة" من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن أوكرانيا، الذي التقى الوزير المصري في القاهرة قبل يومين.وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في موسكو اليوم الثلاثاء: "قال السيد الوزير (خارجية مصر) إنه نقل رسالة معينة من وزير الخارجية بلينكن الذي كان في زيارة للقاهرة مؤخرا، وأنا أؤكد ذلك".وأردف لافروف: "لقد قلنا دائما أن روسيا مستعدة للاستماع إلى أي اقتراح جاد، أؤكد هذه الكلمة، الاقتراح الذي يهدف إلى حل الوضع الحالي برمته في سياقه الشامل، وفي هذا الصدد، سمعنا مرة أخرى رسالة نقلت من خلال السيد الوزير مفادها بأن على روسيا أن تتوقف، ويجب أن تغادر، وبعد ذلك سيكون كل شيء على ما يرام"."أنتوني بلينكن لم ينقل الجزء الثاني من هذه المكالمة، لكن الجزء الثاني من المكالمة وهذه هي المصلحة الحقيقية للولايات المتحدة والغرب، صرح بها الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرغ عندما كان في كوريا، حيث قال ستولتنبرغ في إحدى خطاباته إن روسيا يجب أن تخسر ويجب هزيمة روسيا ولا يمكن للغرب أن يسمح لأوكرانيا بالخسارة، لأن الغرب سيخسر، وسيخسر العالم كله".

https://sputnikarabic.ae/20230131/شكري-يعلن-رغبة-مصر-زيادة-التعاملات-بالعملات-الوطنية-مع-روسيا-1072916049.html

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