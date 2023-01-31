عربي
https://sputnikarabic.ae/20230131/شكري-يعلن-رغبة-مصر-زيادة-التعاملات-بالعملات-الوطنية-مع-روسيا-1072916049.html
شكري يعلن رغبة مصر زيادة التعاملات بالعملات الوطنية مع روسيا
شكري يعلن رغبة مصر زيادة التعاملات بالعملات الوطنية مع روسيا
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء أن بلاده تعتزم زيادة إمدادات الحبوب من روسيا. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T12:18+0000
2023-01-31T12:18+0000
روسيا
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072915124_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_980d42f07660a3bffb27d4d9b4372267.jpg
كما صرح شكري بأن "مصر تعتزم زيادة التبادلات بالعملة الوطنية مع روسيا".وتابع شكري: "سوف نستمر في تواصلنا الوثيق مع روسيا ونسمتر بالتنسيق الوثيق والعمل المشترك على أساس المصالح المشترك والتاريخ الطويل الذي يعد الأرضية لهذه العلاقة".وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل بدء المحادثات إن "العلاقات الروسية المصرية تاريخية وعميقة ونحن في صدد التحضير للاحتفال بمرور ثمانين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".وتابع شكري موضحا أن القاهرة موسكو تجريان "مباحثات معمقة ومثمرة في إطار سعي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية فيما بينهما".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "تحدث مع نظيره المصري عن تطوير العلاقات بين البلدين بما يخص مواضيع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية".
https://sputnikarabic.ae/20230131/لافروف-نقدر-الموقف-المصري-العقلاني-تجاه-القضايا-الإقليمية-1072912967.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1f/1072915124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acba55037b2f61b355041e04754f8ffc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مصر
روسيا, مصر

شكري يعلن رغبة مصر زيادة التعاملات بالعملات الوطنية مع روسيا

12:18 GMT 31.01.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو.
محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء أن بلاده تعتزم زيادة إمدادات الحبوب من روسيا.
كما صرح شكري بأن "مصر تعتزم زيادة التبادلات بالعملة الوطنية مع روسيا".
وتابع شكري: "سوف نستمر في تواصلنا الوثيق مع روسيا ونسمتر بالتنسيق الوثيق والعمل المشترك على أساس المصالح المشترك والتاريخ الطويل الذي يعد الأرضية لهذه العلاقة".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل بدء المحادثات إن "العلاقات الروسية المصرية تاريخية وعميقة ونحن في صدد التحضير للاحتفال بمرور ثمانين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2023
لافروف: نقدر الموقف المصري العقلاني تجاه القضايا الإقليمية
11:19 GMT
وتابع شكري موضحا أن القاهرة موسكو تجريان "مباحثات معمقة ومثمرة في إطار سعي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية فيما بينهما".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "تحدث مع نظيره المصري عن تطوير العلاقات بين البلدين بما يخص مواضيع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала