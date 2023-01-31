https://sputnikarabic.ae/20230131/شكري-يعلن-رغبة-مصر-زيادة-التعاملات-بالعملات-الوطنية-مع-روسيا-1072916049.html
شكري يعلن رغبة مصر زيادة التعاملات بالعملات الوطنية مع روسيا
شكري يعلن رغبة مصر زيادة التعاملات بالعملات الوطنية مع روسيا
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء أن بلاده تعتزم زيادة إمدادات الحبوب من روسيا. 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T12:18+0000
2023-01-31T12:18+0000
2023-01-31T12:18+0000
روسيا
مصر
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كما صرح شكري بأن "مصر تعتزم زيادة التبادلات بالعملة الوطنية مع روسيا".وتابع شكري: "سوف نستمر في تواصلنا الوثيق مع روسيا ونسمتر بالتنسيق الوثيق والعمل المشترك على أساس المصالح المشترك والتاريخ الطويل الذي يعد الأرضية لهذه العلاقة".وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل بدء المحادثات إن "العلاقات الروسية المصرية تاريخية وعميقة ونحن في صدد التحضير للاحتفال بمرور ثمانين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".وتابع شكري موضحا أن القاهرة موسكو تجريان "مباحثات معمقة ومثمرة في إطار سعي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية فيما بينهما".وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "تحدث مع نظيره المصري عن تطوير العلاقات بين البلدين بما يخص مواضيع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية".
https://sputnikarabic.ae/20230131/لافروف-نقدر-الموقف-المصري-العقلاني-تجاه-القضايا-الإقليمية-1072912967.html
مصر
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مصر
شكري يعلن رغبة مصر زيادة التعاملات بالعملات الوطنية مع روسيا
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أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء أن بلاده تعتزم زيادة إمدادات الحبوب من روسيا.
كما صرح شكري بأن "مصر تعتزم زيادة التبادلات بالعملة الوطنية مع روسيا".
وتابع شكري: "سوف نستمر في تواصلنا الوثيق مع روسيا ونسمتر بالتنسيق الوثيق والعمل المشترك على أساس المصالح المشترك والتاريخ الطويل الذي يعد الأرضية لهذه العلاقة".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل بدء المحادثات إن "العلاقات الروسية المصرية تاريخية وعميقة ونحن في صدد التحضير للاحتفال بمرور ثمانين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
وتابع شكري موضحا أن القاهرة موسكو تجريان "مباحثات معمقة ومثمرة في إطار سعي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية فيما بينهما".
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
إنه "تحدث مع نظيره المصري عن تطوير العلاقات بين البلدين بما يخص مواضيع محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية".