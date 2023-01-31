https://sputnikarabic.ae/20230131/لافروف-نقدر-الموقف-المصري-العقلاني-تجاه-القضايا-الإقليمية-1072912967.html
لافروف: نقدر الموقف المصري العقلاني تجاه القضايا الإقليمية
لافروف: نقدر الموقف المصري العقلاني تجاه القضايا الإقليمية
ثمّن وزير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مواقف مصر الإقليمية، بالقول: "يهمنا الموقف المصري من مختلف الأزمات في الشرق الأوسط وأفريقيا،... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T11:19+0000
2023-01-31T11:19+0000
2023-01-31T11:19+0000
روسيا
مصر
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وأضاف لافروف في تصريحات قبيل المحادثات الثنائية مع نظيره المصري سامح شكري: "نتبادل الآراء في التعاون ضمن إطار الأمم المتحدة، ونشهد اليوم محاولات من أعضاء من المجتمع الدولي لفرض قواعد كبديل لميثاق الأمم المتحدة، والدول الغربية تحاول بأقصى طاقتها فرض هذه القواعد على غيرها من أعضاء المجتمع الدولي".ويعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، محادثات في العاصمة موسكو.وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل بدء المحادثات إن "العلاقات الروسية المصرية تاريخية وعميقة ونحن في صدد التحضير للاحتفال بمرور ثمانين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".وتابع شكري، موضحًا أن القاهرة موسكو تجريان "مباحثات معمقة ومثمرة في إطار سعي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية فيما بينهما".وأضاف وزير الخارجية المصري: "نرى أهمية التواصل مع كافة الأطراف لإيجاد حلول لكل التطورات والأحداث التي تحصل، بما يحقق المصالح المشتركة، من خلال الحفاظ على المصالح المبنية على أساس المبادئ الراسخة لميثاق الأمم المتحدة والاحترام المتبادل".
https://sputnikarabic.ae/20230129/لافروف-يحث-نظيريه-الفلسطيني-والإسرائيلي-على-منع-أي-أعمال-تزيد-التوتر-1072850428.html
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روسيا, مصر
لافروف: نقدر الموقف المصري العقلاني تجاه القضايا الإقليمية
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ثمّن وزير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مواقف مصر الإقليمية، بالقول: "يهمنا الموقف المصري من مختلف الأزمات في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة لأطر التعاون المطروحة من قبل الجانب المصري".
وأضاف لافروف في تصريحات قبيل المحادثات الثنائية مع نظيره المصري سامح شكري: "نتبادل الآراء في التعاون ضمن إطار الأمم المتحدة، ونشهد اليوم محاولات من أعضاء من المجتمع الدولي لفرض قواعد كبديل لميثاق الأمم المتحدة، والدول الغربية تحاول بأقصى طاقتها فرض هذه القواعد على غيرها من أعضاء المجتمع الدولي".
نقدّر تقديرا عاليا الموقف المصري العقلاني والمدروس حيال مختلف القضايا الإقليمية والسعي المصري لإيجاد الحلول السياسية لعدد من الأزمات.
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
ويعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، محادثات في العاصمة موسكو.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل بدء المحادثات إن "العلاقات الروسية المصرية تاريخية وعميقة ونحن في صدد التحضير للاحتفال بمرور ثمانين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
وتابع شكري، موضحًا أن القاهرة موسكو تجريان "مباحثات معمقة ومثمرة في إطار سعي البلدين لتطوير العلاقات الثنائية فيما بينهما".
وأضاف وزير الخارجية المصري
: "نرى أهمية التواصل مع كافة الأطراف لإيجاد حلول لكل التطورات والأحداث التي تحصل، بما يحقق المصالح المشتركة، من خلال الحفاظ على المصالح المبنية على أساس المبادئ الراسخة لميثاق الأمم المتحدة والاحترام المتبادل".