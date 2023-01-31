https://sputnikarabic.ae/20230131/عندما-لا-يستطيع-الناجون-التحدث-بعد-السكتة-الدماغية-الأسباب-والعلاج-1072910569.html

عندما لا يستطيع الناجون التحدث بعد السكتة الدماغية... الأسباب والعلاج

عندما لا يستطيع الناجون التحدث بعد السكتة الدماغية... الأسباب والعلاج

عندما لا يستطيع شخص ما التحدث بعد السكتة الدماغية، فربما يكون قد عانى من ضعف شديد في اللغة بسبب تداعيات المشكلة الخطيرة. 31.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-31T10:08+0000

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2023-01-31T10:58+0000

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الصحة

منوعات

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يتطلب علاج عدم القدرة على الكلام تقنيات خاصة، ولكن الخبر السار هو أنه لا يزال هناك أمل في الشفاء، وهناك طرق إعادة تأهيل للأفراد الذين لا يستطيعون التحدث بعد السكتة الدماغية، بحسب موقع Flint Rehab.ما الذي يسبب صعوبات النطق الحادة بعد السكتة الدماغية؟تحدث السكتة الدماغية عندما يتأثر إمداد الدماغ بالدم الغني بالأكسجين. عندما تحرم خلايا الدماغ من الأكسجين، فإنها تبدأ في تحمل الضرر ويجب استعادة تدفق الدم بأسرع ما يمكن من أجل الحفاظ على أنسجة المخ. هذا هو السبب في أن العلاج السريع للسكتة الدماغية ضروري لإنقاذ الحياة وتقليل الإعاقة المحتملة.تكون صعوبات النطق أكثر شيوعا بعد السكتة الدماغية في النصف الأيسر من الدماغ، حيث توجد مراكز اللغة في الدماغ. عندما لا يستطيع الناجي التحدث بعد السكتة الدماغية، يمكن أن يكون سبب ذلك الضرر الشديد الذي لحق بمراكز لغوية معينة في الدماغ.يعد الكلام مهمة معقدة تتضمن العديد من المهارات مثل إنتاج الجمل واسترجاع الكلمات وغير ذلك الكثير. تسهم مناطق مختلفة من الدماغ في هذه المهارات المختلفة المتعلقة بالكلام.لذلك، اعتمادًا على مناطق الدماغ التي تأثرت بالسكتة الدماغية، قد تحدث أنواع مختلفة من صعوبات الكلام، بما في ذلك عدم القدرة على الكلام.هناك طرق لإعادة تأهيل هذا التأثير، ولكن من المهم أولا فهم الأنواع المختلفة من مشاكل الكلام التي قد تحدث بعد السكتة الدماغية حيث يمكن أن تكون هناك تأثيرات متزامنة.الاضطرابات الكلام المحتملة بعد السكتة الدماغيةللحصول على تشخيص دقيق ومناسب لاضطرابات النطق بعد السكتة الدماغية، تأكد من العمل مع خبير في التخاطب يُدعى اختصاصي أمراض النطق واللغة أو معالج النطق.يمكن أن يساعد معالج النطق الناجين الذين لا يستطيعون التحدث بعد السكتة الدماغية من خلال تقييم مهارات الاتصال المعرفي ومهارات الكلام الحركي وغيرها من المجالات المرتبطة بالتواصل. قد يشخص الناجي بـ "الحبسة الكلامية" أو عسر التلفظ أو تعذر الأداء النطقي.الحبسة: اضطراب لغوي يؤثر على قدرتك على التواصل، بما في ذلك مهارات الكلام المكتوبة والشفوية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى صعوبة التحدث والقراءة والكتابة والفهم وغير ذلك.عسر التلفظ: اضطراب الكلام الحركي الذي يسبب صعوبة في التحكم في العضلات المستخدمة في الكلام. يمكن أن ينتج عن ذلك كلام مشوش أو بطيء باستمرار.تعذر الأداء النطقي: اضطراب الكلام الحركي الذي يسبب صعوبة في تنسيق عضلات الفم لتكوين الكلمات. يمكن أن يؤدي هذا إلى أخطاء غير متسقة وغير متوقعة في الكلام.كيف تؤثر الحبسة على الكلام بعد السكتة الدماغيةالحبسة هي مصطلح شامل لاضطرابات الكلام التي تؤثر على الكلام والفهم. هناك العديد من الأنواع المختلفة من الحبسة الكلامية، ومن الضروري أن يساعد معالج النطق في تشخيص أي حالات موجودة.عندما لا يستطيع الناجي التحدث بعد السكتة الدماغية، فمن المحتمل أن يكون قد عانى من حبسة شديدة. في كثير من الأحيان، يمكن لهؤلاء الأفراد سماع وفهم ما تقوله على ما يرام، لكنهم يفتقرون إلى القدرة على إصدار الكلام والتواصل معه.إعادة توصيل دماغ الناجين الذين لا يستطيعون التحدث بعد السكتة الدماغيةلتحسين الكلام بعد السكتة الدماغية، تحتاج إلى إعادة تدريب عقلك للتحكم في تلك المهارات المرتبطة بالكلام. على سبيل المثال، إذا كان الشخص لا يستطيع التحدث بعد السكتة الدماغية، فيمكنه إعادة تدريب دماغه على تنفيذ مهارة إنتاج الكلام. هذه عملية مكثفة، ولكنها غالبًا ما تكون ممكنة باستخدام علاج صارم ومتسق.العلاج يعيد القدرة على النطق بشكل سليمويشكل العلاج السريع فرصة للحيلولة دون حدوث مزيد من التلف في الدماغ، لأن تذويب الخثرة الدموية عن طريق الدواء يمنع موت المزيد من أنسجة المخ وبالتالي منع حدوث أضرار أخرى لاحقة.ويخضع المريض المصاب بعيوب النطق والكلام إثر السكتة الدماغية التدريب على استعادة الكلام بشكل سليم مرة أخرى بعد السكتة الدماغية، بما في ذلك من خلال إخضاع المريض لتمارين وتقنيات مختلفة مثل تدريب عضلة اللسان والشفاه بالإضافة إلى التنفس والصوت. كما تعمل تمارين النطق على تحسين وضوح الألفاظ.كذلك وفي حال كان المرضى يعانون من الفشل اللغوي وعدم القدرة على إيجاد تعابير محددة، فيتم اللجوء إلى تقنية التواصل البديلة التي تسمى "استراتيجيات التلميح الذاتي" مثل (الرسم، والإيماءات، وإعادة صياغة الكلمة التي تبحث عنها). وتمكن من المساعدة في التدرب على استعادة التعابير المفقودة.على سبيل المثال، يتم عرض مجموعة مختارة من الصور إلى المريض. ثم يقرأ المعالج جملة ويطلب من المريض مطابقتها مع الصورة الصحيحة للتدريب على فهم مضمون الشيء المقروء، بحسب إذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله).

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