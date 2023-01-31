https://sputnikarabic.ae/20230131/غالانت-لبلينكن-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-متحدتان-ضد-التهديد-الإيراني-1072907915.html
غالانت لبلينكن: الولايات المتحدة وإسرائيل متحدتان ضد التهديد الإيراني
غالانت لبلينكن: الولايات المتحدة وإسرائيل متحدتان ضد التهديد الإيراني
التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، وبحث "معه آخر الأحداث والتحديات الأمنية والعملياتية لإسرائيل"،... 31.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-31T09:14+0000
2023-01-31T09:14+0000
2023-01-31T09:14+0000
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وبحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية "شكر غالانت بلينكن على دعم الإدارة الأمريكية لتعزيز والحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل في الشرق الأوسط"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال غالانت لبلينكن: "زيارتك لإسرائيل تأتي في وقت حرج، وتبعث برسالة واضحة لخصومنا وشركائنا في المنطقة: الولايات المتحدة وإسرائيل متحدتان ضد التهديد الإيراني وضد كل من يحاول زعزعة استقرار المنطقة".ووصل بلينكن إلى إسرائيل، أمس الاثنين، قادما من مصر، وسط تصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.والتقى بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال في مؤتمر صحفي مشترك إن تل أبيب ستفعل كل ما في وسعها لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.وفجر الأحد، هز انفجار قوي منشأة عسكرية في أصفهان بطائرات مسيرة، قال التلفزيون الرسمي إنه استهدف منشأة لصنع الذخيرة تابعة لوزارة الدفاع دون وقوع ضحايا.والاثنين، قال مسؤول إيراني لقناة "الجزيرة" إن "الترجيحات تشير إلى أن المسيرات في الهجوم على منشأة عسكرية بإقليم أصفهان انطلقت من الداخل وعلى مقربة من الموقع المستهدف"، مؤكدا أن "المؤشرات الأولية تقود إلى أن إسرائيل متورطة في الهجوم".
https://sputnikarabic.ae/20230130/أمريكا-وإسرائيل-تتفقان-على-تعميق-التعاون-لمواجهة-أنشطة-إيران-في-المنطقة-1072889325.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
غالانت لبلينكن: الولايات المتحدة وإسرائيل متحدتان ضد التهديد الإيراني
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التقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، وبحث "معه آخر الأحداث والتحديات الأمنية والعملياتية لإسرائيل"، مع التركيز على إيران.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية "شكر غالانت بلينكن على دعم الإدارة الأمريكية لتعزيز والحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل في الشرق الأوسط"، وفق صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية.
وقال غالانت لبلينكن: "زيارتك لإسرائيل تأتي في وقت حرج، وتبعث برسالة واضحة لخصومنا وشركائنا في المنطقة: الولايات المتحدة وإسرائيل متحدتان ضد التهديد الإيراني وضد كل من يحاول زعزعة استقرار المنطقة".
ووصل بلينكن إلى إسرائيل، أمس الاثنين، قادما من مصر، وسط تصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
والتقى بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، الذي قال في مؤتمر صحفي مشترك إن تل أبيب ستفعل كل ما في وسعها لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
وفجر الأحد، هز انفجار قوي منشأة عسكرية في أصفهان
بطائرات مسيرة، قال التلفزيون الرسمي إنه استهدف منشأة لصنع الذخيرة تابعة لوزارة الدفاع دون وقوع ضحايا.
والاثنين، قال مسؤول إيراني لقناة "الجزيرة" إن "الترجيحات تشير إلى أن المسيرات في الهجوم على منشأة عسكرية بإقليم أصفهان انطلقت من الداخل وعلى مقربة من الموقع المستهدف"، مؤكدا أن "المؤشرات الأولية تقود إلى أن إسرائيل متورطة في الهجوم".