https://sputnikarabic.ae/20230201/أردوغان-توريد-الدبابات-لأوكرانيا-خطير-ويتم-تدبيره-من-قبل-أرباب-السلاح-1073009939.html

أردوغان: توريد الدبابات لأوكرانيا خطير ويتم تدبيره من قبل "أرباب السلاح"

أردوغان: توريد الدبابات لأوكرانيا خطير ويتم تدبيره من قبل "أرباب السلاح"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة "ستستجيب إيجابا لطلب هلسنكي الانضمام إلى عضوية الناتو إذا اتخذت فنلندا موقفًا مناسبًا". 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T19:40+0000

2023-02-01T19:40+0000

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رجب طيب أردوغان

فنلندا

أخبار أوكرانيا

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وكشف أردوغان، اليوم الأربعاء في مقابلة مع قناة "تي أر تي"، أنه "بالنسبة لفنلندا، كما قلت، ليس لدينا مشاكل كبيرة في العملية مع هلسنكي، إذا واصلت فنلندا هذا الموقف، فإن ردنا سيكون مناسبًا أيضًا".وذكر أردوغان أن تركيا لا تنظر بشكل إيجابي لطلب السويد بالانضمام إلى الناتوواعتبر أردوغان أن توريد الدبابات إلى أوكرانيا أمر محفوف بالمخاطر، ويتم تنظيمه بأيدي تجار السلاح.وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن "تركيا تنظر بإيجابية لعضوية فنلندا في حلف الناتو على عكس مسألة السويد".وقال أردوغان، في خطاب له، أمام الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة: "لن نقول نعم لانضمام السويد للناتو ما دامت تستمر بالسماح بحرق المصحف تحت أعين شرطتها"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

https://sputnikarabic.ae/20230129/إعلام-فنلندا-لم-تر-أي-إجراء-ملموس-من-تركيا-بشأن-الموافقة-على-انضمامها-للناتو--1072853114.html

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