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https://sputnikarabic.ae/20230201/أردوغان-توريد-الدبابات-لأوكرانيا-خطير-ويتم-تدبيره-من-قبل-أرباب-السلاح-1073009939.html
أردوغان: توريد الدبابات لأوكرانيا خطير ويتم تدبيره من قبل "أرباب السلاح"
أردوغان: توريد الدبابات لأوكرانيا خطير ويتم تدبيره من قبل "أرباب السلاح"
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة "ستستجيب إيجابا لطلب هلسنكي الانضمام إلى عضوية الناتو إذا اتخذت فنلندا موقفًا مناسبًا". 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T19:40+0000
2023-02-01T20:11+0000
رجب طيب أردوغان
فنلندا
أخبار أوكرانيا
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وكشف أردوغان، اليوم الأربعاء في مقابلة مع قناة "تي أر تي"، أنه "بالنسبة لفنلندا، كما قلت، ليس لدينا مشاكل كبيرة في العملية مع هلسنكي، إذا واصلت فنلندا هذا الموقف، فإن ردنا سيكون مناسبًا أيضًا".وذكر أردوغان أن تركيا لا تنظر بشكل إيجابي لطلب السويد بالانضمام إلى الناتوواعتبر أردوغان أن توريد الدبابات إلى أوكرانيا أمر محفوف بالمخاطر، ويتم تنظيمه بأيدي تجار السلاح.وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن "تركيا تنظر بإيجابية لعضوية فنلندا في حلف الناتو على عكس مسألة السويد".وقال أردوغان، في خطاب له، أمام الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة: "لن نقول نعم لانضمام السويد للناتو ما دامت تستمر بالسماح بحرق المصحف تحت أعين شرطتها"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
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رجب طيب أردوغان, فنلندا, أخبار أوكرانيا
رجب طيب أردوغان, فنلندا, أخبار أوكرانيا

أردوغان: توريد الدبابات لأوكرانيا خطير ويتم تدبيره من قبل "أرباب السلاح"

19:40 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 20:11 GMT 01.02.2023)
© AFP 2023 / THOMAS PETERرجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AFP 2023 / THOMAS PETER
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة "ستستجيب إيجابا لطلب هلسنكي الانضمام إلى عضوية الناتو إذا اتخذت فنلندا موقفًا مناسبًا".
وكشف أردوغان، اليوم الأربعاء في مقابلة مع قناة "تي أر تي"، أنه "بالنسبة لفنلندا، كما قلت، ليس لدينا مشاكل كبيرة في العملية مع هلسنكي، إذا واصلت فنلندا هذا الموقف، فإن ردنا سيكون مناسبًا أيضًا".
وذكر أردوغان أن تركيا لا تنظر بشكل إيجابي لطلب السويد بالانضمام إلى الناتو
أكرر: في الوقت الحالي لا ننظر بإيجابية إلى طلب السويد.
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واعتبر أردوغان أن توريد الدبابات إلى أوكرانيا أمر محفوف بالمخاطر، ويتم تنظيمه بأيدي تجار السلاح.

لا أستطيع أن أقول إن إرسال الدبابات هو أحد عناصر حل النزاع، هذا عمل محفوف بالمخاطر، إنه مفيد لأرباب الأسلحة.

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وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن "تركيا تنظر بإيجابية لعضوية فنلندا في حلف الناتو على عكس مسألة السويد".
وقال أردوغان، في خطاب له، أمام الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة: "لن نقول نعم لانضمام السويد للناتو ما دامت تستمر بالسماح بحرق المصحف تحت أعين شرطتها"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
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