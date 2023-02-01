https://sputnikarabic.ae/20230201/أمريكا-تعلن-اعتراض-شاحنة-أسلحة-إيرانية-في-خليج-عمان-أثناء-توجهها-إلى-اليمن-1073009760.html
أمريكا تعلن اعتراض شاحنة أسلحة إيرانية في خليج عمان أثناء توجهها إلى اليمن
أمريكا تعلن اعتراض شاحنة أسلحة إيرانية في خليج عمان أثناء توجهها إلى اليمن
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنها بالاشتراك مع قوات حليفة، اعترضت شاحنة أسلحة إيرانية، في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، في خليج عمان، كانت في... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T19:34+0000
2023-02-01T19:34+0000
2023-02-01T19:34+0000
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وصرحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه "بالاشتراك مع قوات حليفة تم تنفيذ عملية بحرية في 15 الشهر الماضي في خليج عمان".وأكدت جماعة "أنصار الله" في اليمن في 17 يناير/ كانون الثاني، أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام في البحر إذا لم تتحقق السيادة لمياهنا الإقليمية وفي جزرنا".وقال نائب رئيس حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكّلة من جماعة "أنصار الله"، الفريق الركن جلال الرويشان، في تصريحات مع تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم الجماعة، إن "اليمن شريك في أمن الممرات الدولية".وأشار الرويشان إلى أن "مؤتمر الأمن البحري الذي سينعقد في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، يحمل رسالة ذات شقين، بأن اليمن هو المعني فقط بحماية شواطئه ومياهه الإقليمية وأنه شريك في أمن الممرات الدولية".
https://sputnikarabic.ae/20230131/اليمن-مقتل-قيادي-في-القاعدة-وشقيقه-إثر-غارة-أمريكية-على-محافظة-مأرب-1072898519.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران
أمريكا تعلن اعتراض شاحنة أسلحة إيرانية في خليج عمان أثناء توجهها إلى اليمن
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أنها بالاشتراك مع قوات حليفة، اعترضت شاحنة أسلحة إيرانية، في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، في خليج عمان، كانت في طريقها إلى اليمن.
وصرحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه "بالاشتراك مع قوات حليفة تم تنفيذ عملية بحرية في 15 الشهر الماضي في خليج عمان".
العملية أسفرت عن اعتراض شحنة أسلحة إيرانية، في خليج عمان، كانت في طريقها إلى اليمن.
وأكدت جماعة "أنصار الله" في اليمن في 17 يناير/ كانون الثاني، أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام في البحر إذا لم تتحقق السيادة لمياهنا الإقليمية وفي جزرنا".
وقال نائب رئيس حكومة "الإنقاذ الوطني
" المشكّلة من جماعة "أنصار الله"، الفريق الركن جلال الرويشان، في تصريحات مع تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم الجماعة، إن "اليمن شريك في أمن الممرات الدولية".
وأشار الرويشان إلى أن "مؤتمر الأمن البحري الذي سينعقد في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، يحمل رسالة ذات شقين، بأن اليمن هو المعني فقط بحماية شواطئه ومياهه الإقليمية وأنه شريك في أمن الممرات الدولية".