https://sputnikarabic.ae/20230201/أنطونوف-على-أمريكا-التخلي-عن-سياستها-المناهضة-لروسيا-لإحراز-تقدم-بشأن-معاهدة-ستارت-1073011391.html

أنطونوف: على أمريكا التخلي عن سياستها المناهضة لروسيا لإحراز تقدم بشأن معاهدة ستارت

أنطونوف: على أمريكا التخلي عن سياستها المناهضة لروسيا لإحراز تقدم بشأن معاهدة ستارت

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن على واشنطن التخلي عن سياستها المناهضة لروسيا، في حال أرادت إحراز تقدم بشأن معاهدة... 01.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-01T21:53+0000

2023-02-01T21:53+0000

2023-02-01T21:58+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

معاهدة ستارت

السفير الروسي

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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة لقناة روسيا-1: "ما الذي يجب القيام به حتى تعمل المعاهدة بشكل كامل؟ كل شيء بسيط للغاية. نحن بحاجة إلى تغيير السياسة المعادية لروسيا التي تنتهجها الولايات المتحدة الآن ، يجب أن نتخلى عن الرغبة في إلحاق هزيمة استراتيجية لروسيا".وأضاف أنتونوف: "عندها سنكون مستعدين لإلقاء نظرة بناءة على المقترحات الأمريكية".هذا وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعمل بشكل بنّاء مع روسيا، من أجل التنفيذ الكامل لمعاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.وتبادلت موسكو وواشنطن في 3 شباط/ فبراير 2021، مذكرات بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاقية تمديد المعاهدة حيز التنفيذ مدة خمس سنوات.هذا، وتعد "ستارت الجديدة" (ستارت-3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "الأجواء المفتوحة".وتبادلت موسكو وواشنطن في 3 فبراير/ شباط 2021 ، مذكرات بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاقية تمديد المعاهدة حيز التنفيذ مدة خمس سنوات.وتعد "ستارت الجديدة" (ستارت - 3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "الأجواء المفتوحة".

https://sputnikarabic.ae/20230126/ريابكوف-يستغرب-مطالبة-أمريكا-باستئناف-عمليات-تفتيش-ستارت-في-الظروف-الحالية-1072753024.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, معاهدة ستارت, السفير الروسي