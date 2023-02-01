https://sputnikarabic.ae/20230201/أنطونوف-على-أمريكا-التخلي-عن-سياستها-المناهضة-لروسيا-لإحراز-تقدم-بشأن-معاهدة-ستارت-1073011391.html
أنطونوف: على أمريكا التخلي عن سياستها المناهضة لروسيا لإحراز تقدم بشأن معاهدة ستارت
أنطونوف: على أمريكا التخلي عن سياستها المناهضة لروسيا لإحراز تقدم بشأن معاهدة ستارت
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن على واشنطن التخلي عن سياستها المناهضة لروسيا، في حال أرادت إحراز تقدم بشأن معاهدة... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T21:53+0000
2023-02-01T21:53+0000
2023-02-01T21:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
معاهدة ستارت
السفير الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة لقناة روسيا-1: "ما الذي يجب القيام به حتى تعمل المعاهدة بشكل كامل؟ كل شيء بسيط للغاية. نحن بحاجة إلى تغيير السياسة المعادية لروسيا التي تنتهجها الولايات المتحدة الآن ، يجب أن نتخلى عن الرغبة في إلحاق هزيمة استراتيجية لروسيا".وأضاف أنتونوف: "عندها سنكون مستعدين لإلقاء نظرة بناءة على المقترحات الأمريكية".هذا وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعمل بشكل بنّاء مع روسيا، من أجل التنفيذ الكامل لمعاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.وتبادلت موسكو وواشنطن في 3 شباط/ فبراير 2021، مذكرات بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاقية تمديد المعاهدة حيز التنفيذ مدة خمس سنوات.هذا، وتعد "ستارت الجديدة" (ستارت-3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "الأجواء المفتوحة".وتبادلت موسكو وواشنطن في 3 فبراير/ شباط 2021 ، مذكرات بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاقية تمديد المعاهدة حيز التنفيذ مدة خمس سنوات.وتعد "ستارت الجديدة" (ستارت - 3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "الأجواء المفتوحة".
https://sputnikarabic.ae/20230126/ريابكوف-يستغرب-مطالبة-أمريكا-باستئناف-عمليات-تفتيش-ستارت-في-الظروف-الحالية-1072753024.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, معاهدة ستارت, السفير الروسي
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, معاهدة ستارت, السفير الروسي
أنطونوف: على أمريكا التخلي عن سياستها المناهضة لروسيا لإحراز تقدم بشأن معاهدة ستارت
21:53 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 21:58 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، أن على واشنطن التخلي عن سياستها المناهضة لروسيا، في حال أرادت إحراز تقدم بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها "ستارت".
موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في مقابلة لقناة روسيا-1: "ما الذي يجب القيام به حتى تعمل المعاهدة بشكل كامل؟ كل شيء بسيط للغاية. نحن بحاجة إلى تغيير السياسة المعادية لروسيا التي تنتهجها الولايات المتحدة
الآن ، يجب أن نتخلى عن الرغبة في إلحاق هزيمة استراتيجية لروسيا".
وأضاف أنتونوف: "عندها سنكون مستعدين لإلقاء نظرة بناءة على المقترحات الأمريكية".
هذا وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعمل بشكل بنّاء مع روسيا، من أجل التنفيذ الكامل لمعاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد ذكر أن انهيار معاهدة "نيو ستارت" سيكون أمرًا مؤسفًا، لكن روسيا لن تجبر الولايات المتحدة على الالتزام بها.
وتبادلت موسكو وواشنطن في 3 شباط/ فبراير 2021، مذكرات بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاقية تمديد المعاهدة
حيز التنفيذ مدة خمس سنوات.
هذا، وتعد "ستارت الجديدة" (ستارت-3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "الأجواء المفتوحة".
وتم التوقيع على معاهدة "نيو ستارت" بشأن التدابير اللازمة لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، بين موسكو وواشنطن في 8 أبريل/ نيسان 2010 في براغ.
وتبادلت موسكو وواشنطن في 3 فبراير/ شباط 2021 ، مذكرات بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاقية تمديد المعاهدة حيز التنفيذ مدة خمس سنوات.
وتعد "ستارت الجديدة" (ستارت - 3
) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "الأجواء المفتوحة".